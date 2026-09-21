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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B

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Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689032
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
65х45х39
Вес, кг.
14.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B

Микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B — это встраиваемая модель, которая станет незаменимым помощником на вашей кухне. Чёрный цвет печи придаёт ей элегантный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь Kuppersberg HMW 620 B — это встраиваемая модель, которая станет незаменимым помощником на вашей кухне. Чёрный цвет печи придаёт ей элегантный и современный вид, который будет гармонично смотреться в любом интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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