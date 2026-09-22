Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 20л. 800Вт нержавеющая сталь/черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 20л. 800Вт нержавеющая сталь/черная
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL523MS0 — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный/нержавеющая сталь. Дизайн-линейка: Serie | 4, комбинируйте ее с другими приборами этой же серии. За охлаждение стенок и защиту вас от ожогов, а мебели от повреждения, отвечает специальная тангенциальная технология. Материал внутренней поверхности — нержавеющая сталь. Благодаря ей хорошо аккумулируется и поддерживается тепло, прибор долго служит без повреждений. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Понятное электронное управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: сенсорные + поворотные. Количество режимов в данной модели Бош: 7 шт. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Отдельная опция для размораживания продуктов и полуфабрикатов облегчает жизнь — не нужно самостоятельно настраивать параметры. Автоматические программы для приготовления добавлены производителем также для упрощения работы. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. Также для защиты от повреждений производитель предусмотрел автоматическое выключение прибора при перегреве и в других подобных случаях. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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