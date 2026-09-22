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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719192
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.6x41.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
19.96

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 в элегантном белом исполнении — это универсальный и стильный помощник для любой кухни. Комбинированный тип позволяет использовать только микроволны, только гриль или оба режима одновременно, что расширяет возможности приготовления. Благодаря современным технологиям и удобным функциям, эта модель делает процесс готовки максимально простым и приятным. Maunfeld MBMO925SGW09 — это сочетание функциональности, стиля и безопасности, которое сделает вашу кухню еще более современной и комфортной. Многофункциональность Печь оснащена функциями размораживания по весу и времени, что позволяет быстро и точно восстановить свежесть продуктов. Не нужно больше гадать или искать подходящий режим — достаточно выбрать вес или время, и устройство сделает все за вас. Для удобства ухода предусмотрена система очистки паром с помощью микроволн: достаточно запустить ее, чтобы легко очистить внутреннюю камеру без использования химических средств. Управление Интуитивное управление одним касанием делает использование печи максимально простым. Минималистичный дизайн с чистыми линиями гармонично впишется в любой интерьер кухни, придавая ей современный и стильный вид. Встроенные авторежимы позволяют готовить популярные блюда без поиска рецептов — просто выберите тип продукта и его вес, а устройство автоматически подберет оптимальные параметры. Вместительность Камера объемом 25 литров идеально подходит для приготовления больших порций. В ней легко разместить целую птицу, крупные куски мяса или рыбу. Это особенно удобно для семейных обедов или праздничных застолий, когда нужно быстро подготовить внушительный объем пищи. Гриль Функция гриль позволяет подрумянить блюда до хрустящей корочки или приготовить новые кулинарные шедевры. Просто активируйте режим гриля — и ваше блюдо получится сочным внутри и аппетитно хрустящим снаружи. Это отличный способ разнообразить меню и добиться профессиональных результатов прямо у себя дома. Безопасность Для безопасности всей семьи предусмотрена блокировка от детей: если дверь закрыта, устройство не включится даже при случайном нажатии кнопок. В комплект входят большая тарелка диаметром 315 мм для поворотного стола и решетка для гриля, что делает приготовление еще более удобным. Есть возможность настроить звуковой сигнал об окончании работы или отключить его по желанию.



Теги товара: 900 Вт, большие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 25л. 1450Вт, белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.6x41.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGW09 в элегантном белом исполнении — это универсальный и стильный помощник для любой кухни. Комбинированный тип позволяет использовать только микроволны, только гриль или оба режима одновременно, что расширяет возможности приготовления. Благодаря современным технологиям и удобным функциям, эта модель делает процесс готовки максимально простым и приятным. Maunfeld MBMO925SGW09 — это сочетание функциональности, стиля и безопасности, которое сделает вашу кухню еще более современной и комфортной. Многофункциональность Печь оснащена функциями размораживания по весу и времени, что позволяет быстро и точно восстановить свежесть продуктов. Не нужно больше гадать или искать подходящий режим — достаточно выбрать вес или время, и устройство сделает все за вас. Для удобства ухода предусмотрена система очистки паром с помощью микроволн: достаточно запустить ее, чтобы легко очистить внутреннюю камеру без использования химических средств. Управление Интуитивное управление одним касанием делает использование печи максимально простым. Минималистичный дизайн с чистыми линиями гармонично впишется в любой интерьер кухни, придавая ей современный и стильный вид. Встроенные авторежимы позволяют готовить популярные блюда без поиска рецептов — просто выберите тип продукта и его вес, а устройство автоматически подберет оптимальные параметры. Вместительность Камера объемом 25 литров идеально подходит для приготовления больших порций. В ней легко разместить целую птицу, крупные куски мяса или рыбу. Это особенно удобно для семейных обедов или праздничных застолий, когда нужно быстро подготовить внушительный объем пищи. Гриль Функция гриль позволяет подрумянить блюда до хрустящей корочки или приготовить новые кулинарные шедевры. Просто активируйте режим гриля — и ваше блюдо получится сочным внутри и аппетитно хрустящим снаружи. Это отличный способ разнообразить меню и добиться профессиональных результатов прямо у себя дома. Безопасность Для безопасности всей семьи предусмотрена блокировка от детей: если дверь закрыта, устройство не включится даже при случайном нажатии кнопок. В комплект входят большая тарелка диаметром 315 мм для поворотного стола и решетка для гриля, что делает приготовление еще более удобным. Есть возможность настроить звуковой сигнал об окончании работы или отключить его по желанию.


Теги товара: 900 Вт, большие
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Отзывы


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