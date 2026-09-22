Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая
Микроволновая печь Bosch BEL653MW3 представлена в белом цвете и является встраиваемой моделью. Данная модель проста в использовании во многом благодаря удобному управлению в виде мембранных кнопок и поворотного переключателя Rotary Control, которые позволяют легко настроить соответствующие параметры приготовления. С помощью кнопки QuickStart можно быстро разогреть еду на максимальной мощности всего одним нажатием. Внутреннее LED освещение значительно увеличивает комфорт при эксплуатации, а система очистки AquaClean упрощает уход за прибором. Ключевые преимущества: Удобная панель управления LED подсветка Система очистки AquaClean
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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