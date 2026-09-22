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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716891
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х43
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая

Микроволновая печь Bosch BEL653MW3 представлена в белом цвете и является встраиваемой моделью. Данная модель проста в использовании во многом благодаря удобному управлению в виде мембранных кнопок и поворотного переключателя Rotary Control, которые позволяют легко настроить соответствующие параметры приготовления. С помощью кнопки QuickStart можно быстро разогреть еду на максимальной мощности всего одним нажатием. Внутреннее LED освещение значительно увеличивает комфорт при эксплуатации, а система очистки AquaClean упрощает уход за прибором. Ключевые преимущества: Удобная панель управления LED подсветка Система очистки AquaClean

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MW3 25л. 800Вт белая




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Bosch BEL653MW3 представлена в белом цвете и является встраиваемой моделью. Данная модель проста в использовании во многом благодаря удобному управлению в виде мембранных кнопок и поворотного переключателя Rotary Control, которые позволяют легко настроить соответствующие параметры приготовления. С помощью кнопки QuickStart можно быстро разогреть еду на максимальной мощности всего одним нажатием. Внутреннее LED освещение значительно увеличивает комфорт при эксплуатации, а система очистки AquaClean упрощает уход за прибором. Ключевые преимущества: Удобная панель управления LED подсветка Система очистки AquaClean
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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