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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714140
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
360 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Размеры в упаковке, см
68х44х44
Вес, кг.
17.7

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная

Микроволновая печь Bosch выполнена в черном цвете и подойдет современному монохромному интерьеру. Она встраивается в нишу как отдельно, так и в колонну над духовым шкафом или другой техникой — таким образом можно сэкономить место даже на небольшой кухне. Панель управления расположена справа, на ней помимо поворотного регулятора для увеличения времени есть кнопки выбора программ, а также отдельная клавиша для открывания двери. Сверху небольшой дисплей, на котором отражается заданное значение таймера — он работает как часы в режиме ожидания. Вы можете выбрать вес продукта, чтобы точно настроить параметры приготовления или размораживания. Производителями предусмотрено 8 автоматических программ. Дополнительно к микроволнам установлен кварцевый гриль — нагревательный элемент для придания блюдам румяной корочки. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL653MB3 черная




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
29 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
360 Вт
Габариты
59.5x38.2x37.5см
Описание
Микроволновая печь Bosch выполнена в черном цвете и подойдет современному монохромному интерьеру. Она встраивается в нишу как отдельно, так и в колонну над духовым шкафом или другой техникой — таким образом можно сэкономить место даже на небольшой кухне. Панель управления расположена справа, на ней помимо поворотного регулятора для увеличения времени есть кнопки выбора программ, а также отдельная клавиша для открывания двери. Сверху небольшой дисплей, на котором отражается заданное значение таймера — он работает как часы в режиме ожидания. Вы можете выбрать вес продукта, чтобы точно настроить параметры приготовления или размораживания. Производителями предусмотрено 8 автоматических программ. Дополнительно к микроволнам установлен кварцевый гриль — нагревательный элемент для придания блюдам румяной корочки. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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