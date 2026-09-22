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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1450 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719175
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1450 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x38.6x41.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х47х44
Вес, кг.
20.12

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная

Микроволновая печь MAUNFELD MBMO925SGB09 комбинированного типа. Можно использовать только микроволны, только гриль или и то, и другое вместе. В СВЧ можно размораживать продукты по весу и времени. Мыть прибор вручную необязательно, для этого есть система очистки паром с помощью микроволн. Наслаждайтесь простым интуитивным управлением в одно касание и притягивающим минималистичным дизайном. Приготовление без поиска рецептов и угадывания режима приготовления. Авторежим имеет в своем распоряжении выбор из самых популярных блюд с подобранным временем, режимом и температурой. Просто выберите тип и вес продукта и результат порадует вас. Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Новый дизайн гармонично дополнит любой интерьер. Камера объемом 25 литров вмещает крупную птицу целиком, большие куски мяса или рыбу. Позволяет готовить и греть внушительные объемы пищи. Подрумянить готовое блюдо или приготовить новое с румяной корочкой -легко! Просто воспользуйтесь функцией гриль и ваше блюдо получится хрустящим снаружи и сочным внутри. Про безопасность тоже подумали: есть блокировка от детей. Если дверь прибора закрыта, он просто не включится. В комплекте идет большая тарелка для поворотного стола диаметром 315 мм и решетка для гриля. Есть опция логичного выбора настроек и звуковой сигнал об окончании работы, который легко отключить.



Теги товара: большие, черные, для офиса

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
1450 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Развернуть
Габариты
59.5x38.6x41.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь MAUNFELD MBMO925SGB09 комбинированного типа. Можно использовать только микроволны, только гриль или и то, и другое вместе. В СВЧ можно размораживать продукты по весу и времени. Мыть прибор вручную необязательно, для этого есть система очистки паром с помощью микроволн. Наслаждайтесь простым интуитивным управлением в одно касание и притягивающим минималистичным дизайном. Приготовление без поиска рецептов и угадывания режима приготовления. Авторежим имеет в своем распоряжении выбор из самых популярных блюд с подобранным временем, режимом и температурой. Просто выберите тип и вес продукта и результат порадует вас. Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Новый дизайн гармонично дополнит любой интерьер. Камера объемом 25 литров вмещает крупную птицу целиком, большие куски мяса или рыбу. Позволяет готовить и греть внушительные объемы пищи. Подрумянить готовое блюдо или приготовить новое с румяной корочкой -легко! Просто воспользуйтесь функцией гриль и ваше блюдо получится хрустящим снаружи и сочным внутри. Про безопасность тоже подумали: есть блокировка от детей. Если дверь прибора закрыта, он просто не включится. В комплекте идет большая тарелка для поворотного стола диаметром 315 мм и решетка для гриля. Есть опция логичного выбора настроек и звуковой сигнал об окончании работы, который легко отключить.


Теги товара: большие, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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