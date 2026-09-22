Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO925SGB09 25л. 1450Вт, черная
Микроволновая печь MAUNFELD MBMO925SGB09 комбинированного типа. Можно использовать только микроволны, только гриль или и то, и другое вместе. В СВЧ можно размораживать продукты по весу и времени. Мыть прибор вручную необязательно, для этого есть система очистки паром с помощью микроволн. Наслаждайтесь простым интуитивным управлением в одно касание и притягивающим минималистичным дизайном. Приготовление без поиска рецептов и угадывания режима приготовления. Авторежим имеет в своем распоряжении выбор из самых популярных блюд с подобранным временем, режимом и температурой. Просто выберите тип и вес продукта и результат порадует вас. Выберите микроволновую печь, которая подойдет именно вашей кухне. Новый дизайн гармонично дополнит любой интерьер. Камера объемом 25 литров вмещает крупную птицу целиком, большие куски мяса или рыбу. Позволяет готовить и греть внушительные объемы пищи. Подрумянить готовое блюдо или приготовить новое с румяной корочкой -легко! Просто воспользуйтесь функцией гриль и ваше блюдо получится хрустящим снаружи и сочным внутри. Про безопасность тоже подумали: есть блокировка от детей. Если дверь прибора закрыта, он просто не включится. В комплекте идет большая тарелка для поворотного стола диаметром 315 мм и решетка для гриля. Есть опция логичного выбора настроек и звуковой сигнал об окончании работы, который легко отключить.
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