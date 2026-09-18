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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218987
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х37
Вес, кг.
12

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0

Встраиваемая, печь сВЧ, объем 25 л, сенсорное управление, внутреннее покрытие нерж. сталь, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, защита от детей, часы, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, ширина 59.4 см.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 25 л, сенсорное управление, внутреннее покрытие нерж. сталь, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, защита от детей, часы, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, ширина 59.4 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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