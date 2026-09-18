Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218987
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х38х37
Вес, кг.
12
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL554MS0
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 25 л, сенсорное управление, внутреннее покрытие нерж. сталь, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, защита от детей, часы, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, ширина 59.4 см.
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 25 л, сенсорное управление, внутреннее покрытие нерж. сталь, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, защита от детей, часы, внутренняя подсветка, звуковой сигнал отключения, ширина 59.4 см.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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