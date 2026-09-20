Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666842
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
звуковой сигнал
Серия
Bosch Serie 6
Страна производства
Германия
Функции и особенности
7 программ приготовления, светодиодное освещение, разморозка
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х39
Вес, кг.
14
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 выпущена в привлекательном чёрном матовой цвете. Поэтому выглядит актуально и современно. Она относится к линейке Serie 6, отличающейся высокой функциональностью. Объём прибора достаточно скромен — 20 л. Поэтому он подойдёт для привычного разогрева пищи и приготовления небольшого по объёму блюда.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие, белые
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
звуковой сигнал
Серия
Bosch Serie 6
Страна производства
Германия
Функции и особенности
7 программ приготовления, светодиодное освещение, разморозка
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Развернуть
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
есть
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB0 выпущена в привлекательном чёрном матовой цвете. Поэтому выглядит актуально и современно. Она относится к линейке Serie 6, отличающейся высокой функциональностью. Объём прибора достаточно скромен — 20 л. Поэтому он подойдёт для привычного разогрева пищи и приготовления небольшого по объёму блюда.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие, белые
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие, белые
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
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