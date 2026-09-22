Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW WG 25л. 900Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW — это высокотехнологичное решение для современной кухни. Устройство сочетает стильный дизайн, простоту использования и широкий функционал, предоставляя возможность быстро готовить, разогревать и размораживать блюда. Благодаря высокой мощности, удобному сенсорному управлению и множеству автоматических программ, эта микроволновая печь станет незаменимым помощником на вашей кухне. Мощность и скорость приготовления С выходной мощностью 900 Вт микроволновая печь обеспечивает быстрое и равномерное приготовление или разогрев блюд. Благодаря 5 уровням мощности, вы легко адаптируете работу устройства под свои задачи, от разогрева до готовки сложных блюд. Вы экономите время, так как высокомощное устройство позволяет готовить быстрее и эффективнее. Режим гриля и комбинированное приготовление Модель оснащена функцией гриля мощностью 1000 Вт и комбинированными режимами, которые позволяют сочетать использование микроволн и гриля. Это дает возможность приготовить блюда с хрустящей корочкой и сохранить их сочность. Теперь вы сможете готовить блюда ресторанного уровня у себя дома, будь то запеченное мясо или овощи. Удобные автоматические программы 8 автоматических программ предлагают оптимальные настройки для приготовления популярных блюд, таких как пицца, мясо, овощи, спагетти и попкорн. Просто выберите тип блюда, и устройство самостоятельно установит время и мощность. С готовыми настройками вы экономите время и получаете идеально приготовленное блюдо без лишних усилий. Разморозка по времени и весу Функция разморозки позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от веса или времени. Это обеспечивает быстрый и равномерный процесс разморозки без перегрева. Быстрая и бережная разморозка продуктов сохраняет их вкус и текстуру, что особенно важно для мяса и рыбы. Простое сенсорное управление Устройство оборудовано интуитивно понятной сенсорной панелью управления и цифровым дисплеем. Таймер с максимальным временем до 95 минут позволяет контролировать процесс Даже неопытные пользователи быстро освоят управление, а готовка станет более удобной. Стильный и эргономичный дизайн Компактные размеры (595 х 400 х 388 мм) и современный дизайн позволяют легко интегрировать микроволновую печь в кухонный интерьер. Белый или черный цвет корпуса подойдут для любого стиля. Устройство не только функционально, но и гармонично дополнит интерьер вашей кухни. Микроволновая печь Domfy DM2540BW в черном и белом цветах создана для вашего комфорта. Она сочетает современные технологии, удобство использования и элегантный внешний вид. Независимо от того, готовите ли вы изысканные блюда или разогреваете еду на скорую руку, эта печь станет вашим надежным помощником на каждый день.