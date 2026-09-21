Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MS0 — это сочетание современного дизайна и передовых технологий. Стильная и функциональная, она станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленная из нержавеющей стали, она обладает прочностью и долговечностью, а также легко поддается очистке. Сенсорная панель TouchControl и утапливаемые элементы управления добавляют прибору элегантности, а также обеспечивают удобство использования.

Модель имеет объем 25 литров, что позволяет готовить блюда любого размера. Внутренняя камера оснащена светодиодным освещением, которое обеспечивает отличную видимость при готовке. Дверца навесная, открывается с помощью кнопки, что добавляет удобства в использовании. Дверной упор расположен слева, что учитывает эргономику использования.

Устройство оснащено LED-дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация о процессе готовки. Также есть часы и таймер, что позволяет точно контролировать время приготовления пищи. Функция AutoPilot предлагает 8 программ для приготовления различных блюд, а также 4 программы размораживания. Дополнительные виды нагрева включают гриль, который идеально подходит для приготовления мяса и рыбы.

Техника оснащена весовой автоматикой, что позволяет точно контролировать вес продуктов и выбирать оптимальные параметры приготовления. Максимальная мощность микроволн составляет 900 Вт, а количество уровней мощности — 5, что позволяет выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Система охлаждения прибора обеспечивает его безопасность и продлевает срок службы.

Микроволновая печь Бош BEL 554 MS0 обладает автоматическим защитным отключением, что обеспечивает безопасность использования. Прибор работает от сети с напряжением 220-240 В и частотой 50-60 Гц. Гарантия на устройство составляет 12 месяцев, что подтверждает высокое качество и надежность продукции данного бренда.

Ключевые преимущества: