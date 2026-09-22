Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 представляет собой стильный белый прибор, рассчитанный на установку в мебельную нишу. Фасад выдержан в чистом белом цвете, что делает технику универсальной по стилю и подходящей к большинству кухонных гарнитуров. Компактные внешние габариты 38.2?59.4?38.8 см позволяют легко найти место для установки. Навесная дверца с кнопочным открыванием обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству. Рабочая камера объёмом 25 литров имеет размеры 20.8?32.8?36.9 см. Конструкция включает вращающееся стеклянное блюдо диаметром 31.5 см. Имеется кварцевый гриль, с помощью которого можно добиться появления хрустящей корочки на продуктах. Комбинация микроволн и гриля даёт гибкость: можно быстро разогреть, а затем довести блюдо до аппетитного состояния. Внутреннее покрытие из нержавеющей стали облегчает уход. Электронное управление с сенсорными переключателями и цифровым дисплеем делает эксплуатацию предельно простой и понятной. Встроенный таймер и цифровые часы помогают планировать время приготовления, а автоматические программы оптимизируют процессы. В приборе реализованы 8 программ автоматического приготовления и 4 программы разморозки, что удобно для блюд с разной структурой. Пять уровней мощности микроволн, от 90 до 900 Вт, дают контроль над температурой и скоростью нагрева, позволяя подобрать режим под конкретный продукт. Безопасность и надёжность учтены в конструкции: есть защитное выключение и система тангенциального охлаждения для поддержания оптимальной температуры электронных модулей. Освещение камеры упрощает контроль за процессом, а длина сетевого кабеля 130 см обеспечивает гибкость размещения. По сравнению с настольными моделями встроенная версия экономит рабочую поверхность и выглядит более аккуратно в интерьере. Для тех, кто ценит эстетику и функциональность, такая микроволновка станет надёжным помощником на кухне, сочетая скорость, универсальность и продуманный дизайн. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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