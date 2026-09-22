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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая

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Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719166
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
Да
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.4x38.2x38.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х44х44
Вес, кг.
21

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 представляет собой стильный белый прибор, рассчитанный на установку в мебельную нишу. Фасад выдержан в чистом белом цвете, что делает технику универсальной по стилю и подходящей к большинству кухонных гарнитуров. Компактные внешние габариты 38.2?59.4?38.8 см позволяют легко найти место для установки. Навесная дверца с кнопочным открыванием обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству. Рабочая камера объёмом 25 литров имеет размеры 20.8?32.8?36.9 см. Конструкция включает вращающееся стеклянное блюдо диаметром 31.5 см. Имеется кварцевый гриль, с помощью которого можно добиться появления хрустящей корочки на продуктах. Комбинация микроволн и гриля даёт гибкость: можно быстро разогреть, а затем довести блюдо до аппетитного состояния. Внутреннее покрытие из нержавеющей стали облегчает уход. Электронное управление с сенсорными переключателями и цифровым дисплеем делает эксплуатацию предельно простой и понятной. Встроенный таймер и цифровые часы помогают планировать время приготовления, а автоматические программы оптимизируют процессы. В приборе реализованы 8 программ автоматического приготовления и 4 программы разморозки, что удобно для блюд с разной структурой. Пять уровней мощности микроволн, от 90 до 900 Вт, дают контроль над температурой и скоростью нагрева, позволяя подобрать режим под конкретный продукт. Безопасность и надёжность учтены в конструкции: есть защитное выключение и система тангенциального охлаждения для поддержания оптимальной температуры электронных модулей. Освещение камеры упрощает контроль за процессом, а длина сетевого кабеля 130 см обеспечивает гибкость размещения. По сравнению с настольными моделями встроенная версия экономит рабочую поверхность и выглядит более аккуратно в интерьере. Для тех, кто ценит эстетику и функциональность, такая микроволновка станет надёжным помощником на кухне, сочетая скорость, универсальность и продуманный дизайн. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 25л. 900Вт, белая




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
31.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
Да
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.4x38.2x38.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BEL554MW2 представляет собой стильный белый прибор, рассчитанный на установку в мебельную нишу. Фасад выдержан в чистом белом цвете, что делает технику универсальной по стилю и подходящей к большинству кухонных гарнитуров. Компактные внешние габариты 38.2?59.4?38.8 см позволяют легко найти место для установки. Навесная дверца с кнопочным открыванием обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству. Рабочая камера объёмом 25 литров имеет размеры 20.8?32.8?36.9 см. Конструкция включает вращающееся стеклянное блюдо диаметром 31.5 см. Имеется кварцевый гриль, с помощью которого можно добиться появления хрустящей корочки на продуктах. Комбинация микроволн и гриля даёт гибкость: можно быстро разогреть, а затем довести блюдо до аппетитного состояния. Внутреннее покрытие из нержавеющей стали облегчает уход. Электронное управление с сенсорными переключателями и цифровым дисплеем делает эксплуатацию предельно простой и понятной. Встроенный таймер и цифровые часы помогают планировать время приготовления, а автоматические программы оптимизируют процессы. В приборе реализованы 8 программ автоматического приготовления и 4 программы разморозки, что удобно для блюд с разной структурой. Пять уровней мощности микроволн, от 90 до 900 Вт, дают контроль над температурой и скоростью нагрева, позволяя подобрать режим под конкретный продукт. Безопасность и надёжность учтены в конструкции: есть защитное выключение и система тангенциального охлаждения для поддержания оптимальной температуры электронных модулей. Освещение камеры упрощает контроль за процессом, а длина сетевого кабеля 130 см обеспечивает гибкость размещения. По сравнению с настольными моделями встроенная версия экономит рабочую поверхность и выглядит более аккуратно в интерьере. Для тех, кто ценит эстетику и функциональность, такая микроволновка станет надёжным помощником на кухне, сочетая скорость, универсальность и продуманный дизайн. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Отзывы


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