Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218985
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х40
Вес, кг.
12

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0

Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 20 л, сенсорное управление, тип гриля: кварцевый, внутреннее покрытие нерж. сталь, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, ширина 59.4 см, цвет черный.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая, печь сВЧ+Гриль, объем 20 л, сенсорное управление, тип гриля: кварцевый, внутреннее покрытие нерж. сталь, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, внутренняя подсветка, часы, ширина 59.4 см, цвет черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MS0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...