Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
34
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719185
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
34
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
59.5x38.2x45.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х44
Вес, кг.
25.8

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый

Встраиваемая микроволновая печь мощностью 2000 Вт. Передняя панель выполнена из стекла. Свет зажигается при открытии дверцы. Настройка программ и таймера осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Работает в режимах: микроволны и гриль. Сочетание работы нагревательных элементов позволяет размораживать, греть жидкости, делать попкорн и деликатно подогревать готовые блюда. Уникальные микроволновые печи Maunfeld с горизонтальной панелью управления органично впишутся в интерьер Вашей кухни. Стеклянная дверца открывается сверху вниз, как в духовых шкафах. Рабочая камера этой печи имеет большой объём 34 л. Разморозка Функция разморозки позволяет разморозить продукты, сохранив их свежесть и текстуру. Вы сможете насладиться великолепным вкусом мяса, птицы, рыбы, хлеба, пирожных и фруктов в любое время года. Разогрев Функция разогрева обеспечивает идеальную текстуру и цвет вашего блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления продлевается на 30 секунд. Легкая очистка и долговечность Прочное покрытие из нержавеющей стали имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования абразивных чистящих средств и, кроме того, не теряет цвет даже после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго. Комбинированное управление Кроме электронных поворотных регуляторов PUSH PULL в микроволновой печи используется современное сенсорное управление, обеспечивающее комфорт и наиболее точную регулировку параметров приготовления. Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию о времени, режиме и температуре приготовления. LED освещение Освещение внутренней камеры происходит на протяжении всего процесса: когда дверца открыта, при приготовлении и даже при нажатии паузы. В любой момент можно наблюдать за процессом. Функция защита детей При включении функции «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить прибор или изменить настройки приготовления.Все это позволит обезопасить маленьких поварят, а также прибор от нежелательного взаимодействия. Режим паузы Если в процессе приготовления необходимо временно приостановить процесс нагрева, то наиболее оптимальным решением будет выбор режима паузы, который позволяет сохранить все настройки и вернутся к приготовлению тогда, когда это необходимо. Кнопка «Попкорн» Одним нажатием кнопки: быстрое и легкое приготовление одного пакета попкорна. УДАЧНОЕ И КОМПАКТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА КУХНЕ Вы можете встроить СВЧ в колонну комбинируя её с духовыми шкафами серии MEOM729Pхх

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Maunfeld
Исполнение
встраиваемая
Объем
34
Цвет
бежевый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
59.5x38.2x45.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь мощностью 2000 Вт. Передняя панель выполнена из стекла. Свет зажигается при открытии дверцы. Настройка программ и таймера осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Работает в режимах: микроволны и гриль. Сочетание работы нагревательных элементов позволяет размораживать, греть жидкости, делать попкорн и деликатно подогревать готовые блюда. Уникальные микроволновые печи Maunfeld с горизонтальной панелью управления органично впишутся в интерьер Вашей кухни. Стеклянная дверца открывается сверху вниз, как в духовых шкафах. Рабочая камера этой печи имеет большой объём 34 л. Разморозка Функция разморозки позволяет разморозить продукты, сохранив их свежесть и текстуру. Вы сможете насладиться великолепным вкусом мяса, птицы, рыбы, хлеба, пирожных и фруктов в любое время года. Разогрев Функция разогрева обеспечивает идеальную текстуру и цвет вашего блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления продлевается на 30 секунд. Легкая очистка и долговечность Прочное покрытие из нержавеющей стали имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования абразивных чистящих средств и, кроме того, не теряет цвет даже после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго. Комбинированное управление Кроме электронных поворотных регуляторов PUSH PULL в микроволновой печи используется современное сенсорное управление, обеспечивающее комфорт и наиболее точную регулировку параметров приготовления. Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию о времени, режиме и температуре приготовления. LED освещение Освещение внутренней камеры происходит на протяжении всего процесса: когда дверца открыта, при приготовлении и даже при нажатии паузы. В любой момент можно наблюдать за процессом. Функция защита детей При включении функции «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить прибор или изменить настройки приготовления.Все это позволит обезопасить маленьких поварят, а также прибор от нежелательного взаимодействия. Режим паузы Если в процессе приготовления необходимо временно приостановить процесс нагрева, то наиболее оптимальным решением будет выбор режима паузы, который позволяет сохранить все настройки и вернутся к приготовлению тогда, когда это необходимо. Кнопка «Попкорн» Одним нажатием кнопки: быстрое и легкое приготовление одного пакета попкорна. УДАЧНОЕ И КОМПАКТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА КУХНЕ Вы можете встроить СВЧ в колонну комбинируя её с духовыми шкафами серии MEOM729Pхх
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...