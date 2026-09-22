Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO349GBG 34л. 900Вт бежевый

Встраиваемая микроволновая печь мощностью 2000 Вт. Передняя панель выполнена из стекла. Свет зажигается при открытии дверцы. Настройка программ и таймера осуществляется при помощи сенсорного дисплея. Работает в режимах: микроволны и гриль. Сочетание работы нагревательных элементов позволяет размораживать, греть жидкости, делать попкорн и деликатно подогревать готовые блюда. Уникальные микроволновые печи Maunfeld с горизонтальной панелью управления органично впишутся в интерьер Вашей кухни. Стеклянная дверца открывается сверху вниз, как в духовых шкафах. Рабочая камера этой печи имеет большой объём 34 л. Разморозка Функция разморозки позволяет разморозить продукты, сохранив их свежесть и текстуру. Вы сможете насладиться великолепным вкусом мяса, птицы, рыбы, хлеба, пирожных и фруктов в любое время года. Разогрев Функция разогрева обеспечивает идеальную текстуру и цвет вашего блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления продлевается на 30 секунд. Легкая очистка и долговечность Прочное покрытие из нержавеющей стали имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования абразивных чистящих средств и, кроме того, не теряет цвет даже после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго. Комбинированное управление Кроме электронных поворотных регуляторов PUSH PULL в микроволновой печи используется современное сенсорное управление, обеспечивающее комфорт и наиболее точную регулировку параметров приготовления. Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию о времени, режиме и температуре приготовления. LED освещение Освещение внутренней камеры происходит на протяжении всего процесса: когда дверца открыта, при приготовлении и даже при нажатии паузы. В любой момент можно наблюдать за процессом. Функция защита детей При включении функции «Защита детей» панель управления заблокируется, и маленький непоседа не сможет включить прибор или изменить настройки приготовления.Все это позволит обезопасить маленьких поварят, а также прибор от нежелательного взаимодействия. Режим паузы Если в процессе приготовления необходимо временно приостановить процесс нагрева, то наиболее оптимальным решением будет выбор режима паузы, который позволяет сохранить все настройки и вернутся к приготовлению тогда, когда это необходимо. Кнопка «Попкорн» Одним нажатием кнопки: быстрое и легкое приготовление одного пакета попкорна. УДАЧНОЕ И КОМПАКТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НА КУХНЕ Вы можете встроить СВЧ в колонну комбинируя её с духовыми шкафами серии MEOM729Pхх