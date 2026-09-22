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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
34
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719181
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
34
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x49.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х58х46
Вес, кг.
17.1

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с конвекцией обладает фантастическим объемом 34 литра, выполнена в черном цвете в дизайне Black Edition, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме! Серия PREMIUM создана Weissgauff, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы наших наиболее требовательных клиентов. Бесспорно высшее качество, расширенная функциональность и богатая комплектация, улучшенные показатели и доведенный до совершенства дизайн – все это вы найдете в моделях данной серии, воплощающих самые смелые мечты в реальность. Прикоснитесь к поистине легендарному уровню исполнения бытовой техники Weissgauff с моделями PREMIUM! Объем 34 литра это поистине фантастическая вместительность для встраиваемой микроволновой печи, которая дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи Поворотный стол диаметром 345 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход Конвекция сделает разогрев и приготовление блюд ещё эффективнее, обеспечивая интенсивное нагнетание и циркуляцию горячего воздуха в камере микроволновой печи! Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений Автоменю на 10 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. Быстрый старт Jet Start – это быстрый и эффективный запуск для подогрева ваших завтраков, обедов и ужинов. Работает он довольно просто и понятно: СВЧ в данном режиме всего за одно нажатие включается на полную мощность, и разогрев еды проходит наиболее интенсивно. Встроенный гриль - позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. Сенсорный блок управления это настоящая гордость Weissgauff, ведь он не только является интуитивно понятным, но и великолепно реагирует на прикосновения с первого нажатия даже в том случае, если ваши руки влажные или прохладные Удобный цифровой дисплей с крупной индикацией позволит сделать процесс взаимодействия с микроволновой печью еще более комфортным и простым Дизайн, выполненный в закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Исполнение
встраиваемая
Объем
34
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
откидная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
34.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
59.5x38.2x49.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с конвекцией обладает фантастическим объемом 34 литра, выполнена в черном цвете в дизайне Black Edition, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме! Серия PREMIUM создана Weissgauff, чтобы удовлетворить самые взыскательные запросы наших наиболее требовательных клиентов. Бесспорно высшее качество, расширенная функциональность и богатая комплектация, улучшенные показатели и доведенный до совершенства дизайн – все это вы найдете в моделях данной серии, воплощающих самые смелые мечты в реальность. Прикоснитесь к поистине легендарному уровню исполнения бытовой техники Weissgauff с моделями PREMIUM! Объем 34 литра это поистине фантастическая вместительность для встраиваемой микроволновой печи, которая дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи Поворотный стол диаметром 345 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход Конвекция сделает разогрев и приготовление блюд ещё эффективнее, обеспечивая интенсивное нагнетание и циркуляцию горячего воздуха в камере микроволновой печи! Камера из нержавеющей стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений Автоменю на 10 программ открывает по-настоящему богатые возможности по настройке вашей микроволновой печи под требуемые особенности продуктов. Быстрый старт Jet Start – это быстрый и эффективный запуск для подогрева ваших завтраков, обедов и ужинов. Работает он довольно просто и понятно: СВЧ в данном режиме всего за одно нажатие включается на полную мощность, и разогрев еды проходит наиболее интенсивно. Встроенный гриль - позволит готовить вам аппетитное мясо, рыбу или овощи, поджаренные до хрустящей корочки! Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри. Блокировка от детей, благодаря которой вы всегда сможете избежать ненужных нажатий на элементы управления, например, во время уборки микроволновой печи или, чтобы предотвратить её незапланированное включение детьми. Сенсорный блок управления это настоящая гордость Weissgauff, ведь он не только является интуитивно понятным, но и великолепно реагирует на прикосновения с первого нажатия даже в том случае, если ваши руки влажные или прохладные Удобный цифровой дисплей с крупной индикацией позволит сделать процесс взаимодействия с микроволновой печью еще более комфортным и простым Дизайн, выполненный в закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!
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Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff BMWO-341 DB Black Edition 34л. 900Вт, черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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