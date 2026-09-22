Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB2 20л. 800Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL524MB2 серии Serie | 4 представляет собой идеальное сочетание современного дизайна и функциональности, способное органично вписаться в интерьер любой кухни. Корпус выполнен в элегантном черном цвете, который придаёт устройству стильный и лаконичный внешний вид, гармонично дополняя другие элементы кухонного гарнитура. Компактные размеры с высотой 38.2 см, шириной 59.4 см и глубиной 31.7 см позволяют легко встроить прибор в нишу с параметрами от 38 до 38.2 см по высоте, 56 до 56.8 см по ширине и глубиной до 55 см, что обеспечивает удобство размещения и экономию пространства. Управление осуществляется с помощью продуманной электронной системы, сочетающей классические поворотные переключатели с сенсорной панелью TouchControl, что обеспечивает максимальную простоту и точность настройки параметров. LED-дисплей позволяет легко отслеживать выбранные функции, время приготовления и текущий режим работы. Наличие кнопки Старт/Стоп делает использование устройства максимально удобным и интуитивно понятным. Встроенные часы и таймер позволяют контролировать процесс готовки, а функция сохранения пользовательских рецептов предоставляет возможность быстро запускать любимые блюда без повторной настройки параметров. Важной особенностью является функция AutoPilot, которая предлагает семь автоматических программ, оптимизирующих процесс приготовления различных продуктов. Благодаря четырём программам размораживания с весовой автоматикой, разморозка происходит равномерно и эффективно, сохраняя структуру и вкус продуктов. Максимальная мощность микроволн достигает 800 Вт, а пять уровней мощности позволяют подобрать оптимальный режим для каждого блюда, от бережного разогрева до интенсивного приготовления. Диаметр стеклянного поворотного блюда составляет 25.5 см, что обеспечивает равномерный нагрев и комфортное размещение продуктов внутри камеры объемом 20 литров. Внутренняя камера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту ухода за прибором. Светодиодное освещение обеспечивает отличную видимость процесса приготовления, а наличие решётки для гриля расширяет возможности использования устройства, позволяя готовить блюда с аппетитной золотистой корочкой. Дверца с навесным механизмом и кнопкой открывания, расположенной с левой стороны, обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству, при этом надежно фиксируется в закрытом положении. Потребляемая мощность составляет 1270 Вт, что обеспечивает эффективную работу при стандартном напряжении 220-240 В и частоте 50-60 Гц. Для безопасности предусмотрена система охлаждения, которая предотвращает перегрев, а автоматическое защитное отключение гарантирует безопасность эксплуатации. Вес устройства равен 17.6 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность установки. Длина сетевого кабеля 1.5 метра позволяет гибко размещать прибор в кухонной зоне без необходимости дополнительного удлинения проводов. Таким образом, данная модель предоставляет широкий спектр возможностей для комфортного и эффективного использования в повседневной жизни. Ее современный дизайн и продуманные технические решения делают устройство не только функциональным помощником на кухне, но и стильным элементом интерьера. Высокое качество материалов и надежность конструкции обеспечивают длительный срок службы, а разнообразие программ и удобство управления позволят легко справляться с приготовлением различных блюд, от простого разогрева до сложных кулинарных задач.