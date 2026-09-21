Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Диаметр поворотного стола
255 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1250 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 693516
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
внутреннее освещение, часы, блокировка от детей
Серия
Midea MI72200B
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление, гриль
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
255 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1250 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х41
Вес, кг.
45
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B
Внутренняя камера встраиваемой микроволновой печи Midea MI72200B выполнена из нержавеющей стали и обладает вместимостью 20 литров. Режим «Гриль» позволяет запекать мясо, овощи, рыбу и другие продукты. Программа «Размораживание» по весу и времени помогает подготовить продукты. Функциональный дисплей и программируемый таймер проинформируют о заданных параметрах. Навесная дверь открывается при помощи кнопки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, маленькие, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
внутреннее освещение, часы, блокировка от детей
Серия
Midea MI72200B
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление, гриль
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
255 мм
Развернуть
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1250 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Внутренняя камера встраиваемой микроволновой печи Midea MI72200B выполнена из нержавеющей стали и обладает вместимостью 20 литров. Режим «Гриль» позволяет запекать мясо, овощи, рыбу и другие продукты. Программа «Размораживание» по весу и времени помогает подготовить продукты. Функциональный дисплей и программируемый таймер проинформируют о заданных параметрах. Навесная дверь открывается при помощи кнопки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, маленькие, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, маленькие, для офиса
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