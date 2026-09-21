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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B

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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Диаметр поворотного стола
255 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1250 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693516
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
внутреннее освещение, часы, блокировка от детей
Серия
Midea MI72200B
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление, гриль
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
255 мм
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1250 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х41
Вес, кг.
45

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B

Внутренняя камера встраиваемой микроволновой печи Midea MI72200B выполнена из нержавеющей стали и обладает вместимостью 20 литров. Режим «Гриль» позволяет запекать мясо, овощи, рыбу и другие продукты. Программа «Размораживание» по весу и времени помогает подготовить продукты. Функциональный дисплей и программируемый таймер проинформируют о заданных параметрах. Навесная дверь открывается при помощи кнопки.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea MI72200B




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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
нержавеющая сталь
Прочее
внутреннее освещение, часы, блокировка от детей
Серия
Midea MI72200B
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическая разморозка, автоматический разогрев, автоматическое приготовление, гриль
Объем
20 л
Расположение
встраиваемая
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
255 мм
Развернуть
Дисплей
есть
Тип гриля
тэновый
Мощность микроволн
1250 Вт
Комбинированные режимы
микроволны/гриль
Мощность гриля
1000 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Внутренняя камера встраиваемой микроволновой печи Midea MI72200B выполнена из нержавеющей стали и обладает вместимостью 20 литров. Режим «Гриль» позволяет запекать мясо, овощи, рыбу и другие продукты. Программа «Размораживание» по весу и времени помогает подготовить продукты. Функциональный дисплей и программируемый таймер проинформируют о заданных параметрах. Навесная дверь открывается при помощи кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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