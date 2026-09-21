Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B
Вместительная микроволновая печь Kuppersberg HMW 625 B станет идеальным решением для быстрого разогрева блюд для большой семьи. Ее отделка из нержавеющей стали не только обеспечивает долговечность, но и придает устройству стильный High-Tech дизайн, который украсит любую кухню. Печь оснащена 8 автоматическими программами, включая функцию гриля, что позволяет разнообразить приготовление блюд. Управление режимами работы осуществляется легко и удобно с помощью кнопочной панели, а мощность настраивается поворотным переключателем. Модель оснащена стеклянным поворотным столом и клавишей для удобного открывания дверцы, а также внутренним освещением для контроля процесса приготовления.
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Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
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Теги товара: встраиваемые, из нержавеющей стали, 20 л, 800 Вт, маленькие, черные, для офиса
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