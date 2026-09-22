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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 15
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 16
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 17
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 18
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 19
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 20
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 21
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 22
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 23
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 24
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 25
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 5
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  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 15
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 16
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 17
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 18
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 19
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 20
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 21
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 22
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 23
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 24
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 25
  • Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719163
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
59.5x34.35x38.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х45х40
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная

Микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG — это незаменимый помощник на кухне. Она обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и удобного разогрева, разморозки и приготовления пищи. Печь имеет мощность 1250 Вт и объем камеры 20 л, что позволяет разогревать и готовить еду для всей семьи. Благодаря функции ускоренного разогрева вы сможете быстро разогреть пищу, не теряя ее вкусовых качеств. Для удобства использования микроволновая печь оснащена простым и понятным управлением. На панели расположены кнопки для выбора мощности, времени и режима работы. Также есть функция автоматического размораживания по весу продукта, которая поможет быстро разморозить мясо, рыбу или овощи. Дверца открывается налево, что обеспечивает удобство при использовании печи. Внутренняя камера выполнена из эмалированной стали, которую легко чистить. Микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG станет незаменимым помощником на вашей кухне. С ней вы сможете быстро и удобно разогревать, размораживать и даже готовить пищу.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG 20л. 800Вт, черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Развернуть
Габариты
59.5x34.35x38.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG — это незаменимый помощник на кухне. Она обладает всеми необходимыми функциями для быстрого и удобного разогрева, разморозки и приготовления пищи. Печь имеет мощность 1250 Вт и объем камеры 20 л, что позволяет разогревать и готовить еду для всей семьи. Благодаря функции ускоренного разогрева вы сможете быстро разогреть пищу, не теряя ее вкусовых качеств. Для удобства использования микроволновая печь оснащена простым и понятным управлением. На панели расположены кнопки для выбора мощности, времени и режима работы. Также есть функция автоматического размораживания по весу продукта, которая поможет быстро разморозить мясо, рыбу или овощи. Дверца открывается налево, что обеспечивает удобство при использовании печи. Внутренняя камера выполнена из эмалированной стали, которую легко чистить. Микроволновая печь Hyundai HBW 2030 BG станет незаменимым помощником на вашей кухне. С ней вы сможете быстро и удобно разогревать, размораживать и даже готовить пищу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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