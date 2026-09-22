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Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
25
Цвет
черный
Управление
электронное
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719165
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Характеристики

Бренд
Domfy
Тип
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х50х46
Вес, кг.
20.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная

Микроволновая печь Domfy — это стильное и функциональное дополнение для вашей современной кухни. С мощностью микроволн 900 Вт и объемом в 25 литров, эта встраиваемая модель предлагает отличную производительность и вместительность, позволяя быстро и равномерно разогревать или готовить пищу. Благодаря электронному управлению, использование прибора станет простым и интуитивно понятным. Черный цвет и элегантный дизайн делают эту микроволновую печь идеальной для любой кухни, а навесная дверца с открыванием с помощью кнопки обеспечивает удобный доступ к содержимому. Изготовленная в Китае, эта модель характеризуется высоким качеством исполнения и долговечностью. С весом 20,5 кг, Domfy продумана до мелочей, чтобы соответствовать требованиям современных пользователей, стремящихся к удобству и надежности.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Domfy
Тип
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Управление
электронное
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Domfy — это стильное и функциональное дополнение для вашей современной кухни. С мощностью микроволн 900 Вт и объемом в 25 литров, эта встраиваемая модель предлагает отличную производительность и вместительность, позволяя быстро и равномерно разогревать или готовить пищу. Благодаря электронному управлению, использование прибора станет простым и интуитивно понятным. Черный цвет и элегантный дизайн делают эту микроволновую печь идеальной для любой кухни, а навесная дверца с открыванием с помощью кнопки обеспечивает удобный доступ к содержимому. Изготовленная в Китае, эта модель характеризуется высоким качеством исполнения и долговечностью. С весом 20,5 кг, Domfy продумана до мелочей, чтобы соответствовать требованиям современных пользователей, стремящихся к удобству и надежности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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