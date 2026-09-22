Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Domfy DM2540BW BG 25л. 900Вт, черная
Микроволновая печь Domfy — это стильное и функциональное дополнение для вашей современной кухни. С мощностью микроволн 900 Вт и объемом в 25 литров, эта встраиваемая модель предлагает отличную производительность и вместительность, позволяя быстро и равномерно разогревать или готовить пищу. Благодаря электронному управлению, использование прибора станет простым и интуитивно понятным. Черный цвет и элегантный дизайн делают эту микроволновую печь идеальной для любой кухни, а навесная дверца с открыванием с помощью кнопки обеспечивает удобный доступ к содержимому. Изготовленная в Китае, эта модель характеризуется высоким качеством исполнения и долговечностью. С весом 20,5 кг, Domfy продумана до мелочей, чтобы соответствовать требованиям современных пользователей, стремящихся к удобству и надежности.
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