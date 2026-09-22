Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Maunfeld JBMO820GW01 20л. 1080Вт, белая
Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD JBMO820 - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Мощность микроволн составляет 700 Вт, что обеспечивает быстрый и равномерный разогрев продуктов. Внутреннее покрытие камеры выполнено из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и простоту ухода за печью. Переключатели представлены в виде поворотных механических и кнопочных элементов, что обеспечивает удобство и точность настройки параметров работы печи. Режимы работы включают в себя гриль, разморозку и микроволны + гриль. Это позволяет готовить разнообразные блюда с использованием различных функций. Дополнительные режимы и функции , такие как ускоренный разогрев и блокировка от детей, делают использование печи еще более безопасным и удобным. Особенности, такие как дисплей, функция задержки пуска и подсветка камеры, делают процесс приготовления пищи еще более комфортным и наглядным. Тип гриля - тэновый, а мощность гриля составляет 800 Вт. Это позволяет приготовить хрустящую корочку на продуктах. В комплекте с микроволновой печью идет блюдо для хрустящей корочки, что делает процесс приготовления еще более удобным и приятным. Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD JBMO820 - это надежный и функциональный помощник на вашей кухне, который обеспечит быстрое и качественное приготовление разнообразных блюд. Характеристики: Полезный объём, л: 20 Максимальная мощность, Вт: 1080 Внутреннее покрытие: Нержавеющая сталь Тип гриля: Тэновый Мощность гриля, Вт: 800 Тип разморозки: По весу Тип управления: Электронное Цвет: белый Тип установки/монтажа: Встраиваемая Ширина, мм: 595 Глубина, мм: 317 Высота, мм: 390 Вес товара без упаковки (нетто), кг: 12,46 Вес товара (брутто), кг: 14,6 Открывание дверцы: Кнопка Таймер: да Гриль: да
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