Top.Mail.Ru
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700496
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
нажим
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
59.5x38.2x32 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х44х40
Вес, кг.
44

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X

Серебристая встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X на 17 л вмещает порцию блюда для разогрева на 1-2 человек. Поворотный стол с поддоном диаметром 24.5 см улучшает равномерность прогрева продуктов. Гладкие стенки камеры из биокерамической эмали просты в очистке от загрязнений и более устойчивы к царапинам по сравнению с обычной эмалью. Midea MI62170X оснащена пятью уровнями мощности, восемью автопрограммами для приготовления разных блюд, функцией бережного размораживания продуктов, таймером на 95 минут. Для жарки и выпекания вы можете использовать кварцевый гриль и включать комбинированный режим работы с микроволнами. Дисплей с белыми цифрами позволяет издалека и при любом освещении на кухне видеть время или текущий отсчет таймера. Есть функция блокировки кнопок управления от детей.



Теги товара: 800 Вт

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
17
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
нажим
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
59.5x38.2x32 см
Страна производитель
Китай
Описание
Серебристая встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X на 17 л вмещает порцию блюда для разогрева на 1-2 человек. Поворотный стол с поддоном диаметром 24.5 см улучшает равномерность прогрева продуктов. Гладкие стенки камеры из биокерамической эмали просты в очистке от загрязнений и более устойчивы к царапинам по сравнению с обычной эмалью. Midea MI62170X оснащена пятью уровнями мощности, восемью автопрограммами для приготовления разных блюд, функцией бережного размораживания продуктов, таймером на 95 минут. Для жарки и выпекания вы можете использовать кварцевый гриль и включать комбинированный режим работы с микроволнами. Дисплей с белыми цифрами позволяет издалека и при любом освещении на кухне видеть время или текущий отсчет таймера. Есть функция блокировки кнопок управления от детей.


Теги товара: 800 Вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Встраиваемая микроволновая печь Midea MI62170X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...