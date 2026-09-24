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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW

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Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706617
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Размеры в упаковке, см
66х46х44
Вес, кг.
16.2

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW

Встраиваемая, печь сВЧ, объем 23 л, тактовое управление, внутреннее покрытие биокерамическая эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, часы, защита от детей, ширина 48.9 см, цвет черный.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Samsung MS23A7013AT/BW




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
встраиваемая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Описание
Встраиваемая, печь сВЧ, объем 23 л, тактовое управление, внутреннее покрытие биокерамическая эмаль, тип открывания дверцы кнопка, автоматическое приготовление, автоматическое размораживание, звуковой сигнал отключения, часы, защита от детей, ширина 48.9 см, цвет черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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