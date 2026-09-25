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Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый

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Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - фото 2
Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - фото 1
  • Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - фото 2
  • Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
11 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
489 x 275 x 381 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х33
Вес, кг.
14.3

Описание товара Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый

Микроволновая печь Samsung с объёмом 23 литра — отличное решение для семьи или компании друзей. Мощный гриль на 1100 Вт и конвекция быстро справятся с запеканием и приготовлением золотистой корочки, а микроволны 800 Вт обеспечивают равномерный разогрев. Инверторная технология бережёт продукты и экономит энергию, позволяя добиваться идеального результата. Сенсорное управление с дисплеем делает процесс простой и удобной, а навесная дверца с ручкой обеспечивает лёгкий доступ к блюдам. Эмалированное внутреннее покрытие не требует сложного ухода. Лёгкий современный белый корпус весит всего 12,7 кг — печь легко впишется в любую кухню и не займёт драгоценного места.

Отзывы о товаре Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Развернуть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
489 x 275 x 381 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Samsung с объёмом 23 литра — отличное решение для семьи или компании друзей. Мощный гриль на 1100 Вт и конвекция быстро справятся с запеканием и приготовлением золотистой корочки, а микроволны 800 Вт обеспечивают равномерный разогрев. Инверторная технология бережёт продукты и экономит энергию, позволяя добиваться идеального результата. Сенсорное управление с дисплеем делает процесс простой и удобной, а навесная дверца с ручкой обеспечивает лёгкий доступ к блюдам. Эмалированное внутреннее покрытие не требует сложного ухода. Лёгкий современный белый корпус весит всего 12,7 кг — печь легко впишется в любую кухню и не займёт драгоценного места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - купить по цене 11810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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