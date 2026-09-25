Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб.
В наличии
Код товара: 737547
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 810 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
489 x 275 x 381 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х33
Вес, кг.
14.3
Описание товара Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
Микроволновая печь Samsung с объёмом 23 литра — отличное решение для семьи или компании друзей. Мощный гриль на 1100 Вт и конвекция быстро справятся с запеканием и приготовлением золотистой корочки, а микроволны 800 Вт обеспечивают равномерный разогрев. Инверторная технология бережёт продукты и экономит энергию, позволяя добиваться идеального результата. Сенсорное управление с дисплеем делает процесс простой и удобной, а навесная дверца с ручкой обеспечивает лёгкий доступ к блюдам. Эмалированное внутреннее покрытие не требует сложного ухода. Лёгкий современный белый корпус весит всего 12,7 кг — печь легко впишется в любую кухню и не займёт драгоценного места.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 800 Вт, белые, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Развернуть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
489 x 275 x 381 мм
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Samsung с объёмом 23 литра — отличное решение для семьи или компании друзей. Мощный гриль на 1100 Вт и конвекция быстро справятся с запеканием и приготовлением золотистой корочки, а микроволны 800 Вт обеспечивают равномерный разогрев. Инверторная технология бережёт продукты и экономит энергию, позволяя добиваться идеального результата. Сенсорное управление с дисплеем делает процесс простой и удобной, а навесная дверца с ручкой обеспечивает лёгкий доступ к блюдам. Эмалированное внутреннее покрытие не требует сложного ухода. Лёгкий современный белый корпус весит всего 12,7 кг — печь легко впишется в любую кухню и не займёт драгоценного места.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 800 Вт, белые, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: инверторные, 23 л, 800 Вт, белые, для офиса
Микроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый - купить по цене 11810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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