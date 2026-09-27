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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW

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Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 9
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 10
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 11
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 12
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 13
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 13
  • Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390524
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
489 x 275 x 363 мм
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
55х43х33
Вес, кг.
13.5

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW

Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW с классической черной расцветкой корпуса станет главным украшением любой кухни. Хорошая вместительность устройства подтверждается большим объемом рабочей камеры, равным 23 литрам. Вы сможете разогревать большие порции пищи, размещенные на тарелках большого диаметра. Быстрый и равномерный разогрев блюд гарантирует высокая мощность микроволн (800 Вт) и поворотный стол. Изнутри камера прибора покрыта биокерамической эмалью, благодаря чему с ее очисткой от различных загрязнений у вас не возникнет никаких проблем. Особенностью микроволновой печи Samsung MS23T5018AK/BW стали 17 автоматических программ приготовления, которые позволят использовать ее не только для разогрева блюд, но и для готовки. Режим автоматической разморозки позволит быстро подготовить замороженный продукт, который вы только что достали из морозильной камеры, к его дальнейшему приготовлению. Устройство оповестит вас о завершении процесса разогрева или готовки звуковым сигналом, который при необходимости можно отключить.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
489 x 275 x 363 мм
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung MS23T5018AK/BW с классической черной расцветкой корпуса станет главным украшением любой кухни. Хорошая вместительность устройства подтверждается большим объемом рабочей камеры, равным 23 литрам. Вы сможете разогревать большие порции пищи, размещенные на тарелках большого диаметра. Быстрый и равномерный разогрев блюд гарантирует высокая мощность микроволн (800 Вт) и поворотный стол. Изнутри камера прибора покрыта биокерамической эмалью, благодаря чему с ее очисткой от различных загрязнений у вас не возникнет никаких проблем. Особенностью микроволновой печи Samsung MS23T5018AK/BW стали 17 автоматических программ приготовления, которые позволят использовать ее не только для разогрева блюд, но и для готовки. Режим автоматической разморозки позволит быстро подготовить замороженный продукт, который вы только что достали из морозильной камеры, к его дальнейшему приготовлению. Устройство оповестит вас о завершении процесса разогрева или готовки звуковым сигналом, который при необходимости можно отключить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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