Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S WG 20л. 800Вт, белая
Встраиваемая микроволновая печь Hyundai HBW 2030S BG в элегантном белом корпусе оптимально пойдет для светлого гарнитура. СВЧ-печь имеет внутреннюю камеру объемом 20 л и устанавливается в нишу размером. Габариты встраивания 560 х 380 х 320 мм позволяют установить данную модель даже в узкие и навесные шкафы. Интуитивно понятное управление при помощи двух механических регуляторов легко освоит даже ребенок. Один из органов управления отвечает за выбор режима, второй служит для установки таймера до 35 минут. Регулируемая мощность в диапазоне 17-100% от максимальных 800 Вт позволяет выбрать оптимальную интенсивность воздействия микроволн для разных целей и видов продуктов
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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