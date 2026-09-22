Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff HMT-2016 Grill 20л. 700Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Weissgauff с объемом 20 литров, выполненная в черном закаленном стекле, равномерно разогревает еду при помощи поворотного стола, а также оснащена грилем с возможностью работы в комбинированном режиме! Компактные размеры устройства позволят установить данную микроволновую печь даже в верхние навесные шкафы, открывая при этом новые возможности организации пространства на вашей кухне! Объем 20 литров дает вам полную уверенность в том, что вы сможете разместить в ней сразу весь необходимый объем пищи! Поворотный стол диаметром 245 мм не только обеспечивает равномерный прогрев блюда со всех сторон, но и удобно извлекается из камеры, делая легкими его очистку и уход! Камера из эмалированной стали воплощает в себе надежность и качество, ведь её стенки прочные, устойчивые к перепадам температур и механическим воздействиям, а также легко отмываются от возникающих загрязнений! Встроенный гриль - позволит вам добиться эффекта аппетитной золотистой хрустящей корочки! Комбинированные режимы - при которых микроволны и гриль работают вместе, дополняя друг друга, открывают еще больше возможностей по приготовлению в данном устройстве! Разморозка по весу - позволит подготовить замороженные продукты к дальнейшему приготовлению, обеспечивая равномерный результат без перегретых краев или непроработанных участков внутри! Поворотные рукоятки Soft Switch - не только отличаются повышенной надежностью, но и будут интуитивно понятны даже пользователю, не работавшему ранее с подобной бытовой техникой! Дизайн, выполненный в закаленном стекле, станет финальным штрихом в совершенстве великолепного облика этой модели. Каждый раз, взаимодействуя с вашей микроволновой печью от Weissgauff, вы будете чувствовать, что это не только функциональное устройство, но и настоящее украшение вашей кухни!