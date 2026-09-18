Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208295
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Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оснащена автоматическими программами, которые выставляют время приготовления различных блюд. Панель управления состоит из сенсорных элементов, открывающих доступ к возможностям прибора. Быстрая реализация поставленных задач достигается увеличенной до 800 Вт мощностью.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оборудована таймером, который программируется под необходимый временной отрезок. Функциональный дисплей будет транслировать выбранные параметры. Внутреннее покрытие из эмалированной стали продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений и неприхотливость во время ухода.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оснащена автоматическими программами, которые выставляют время приготовления различных блюд. Панель управления состоит из сенсорных элементов, открывающих доступ к возможностям прибора. Быстрая реализация поставленных задач достигается увеличенной до 800 Вт мощностью.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оборудована таймером, который программируется под необходимый временной отрезок. Функциональный дисплей будет транслировать выбранные параметры. Внутреннее покрытие из эмалированной стали продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений и неприхотливость во время ухода.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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