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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208295
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
485 x 287 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
14

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая

Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оснащена автоматическими программами, которые выставляют время приготовления различных блюд. Панель управления состоит из сенсорных элементов, открывающих доступ к возможностям прибора. Быстрая реализация поставленных задач достигается увеличенной до 800 Вт мощностью. Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оборудована таймером, который программируется под необходимый временной отрезок. Функциональный дисплей будет транслировать выбранные параметры. Внутреннее покрытие из эмалированной стали продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений и неприхотливость во время ухода.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE 25л. 800Вт белая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
485 x 287 x 400 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оснащена автоматическими программами, которые выставляют время приготовления различных блюд. Панель управления состоит из сенсорных элементов, открывающих доступ к возможностям прибора. Быстрая реализация поставленных задач достигается увеличенной до 800 Вт мощностью. Микроволновая печь Panasonic NN-ST342WZPE оборудована таймером, который программируется под необходимый временной отрезок. Функциональный дисплей будет транслировать выбранные параметры. Внутреннее покрытие из эмалированной стали продемонстрирует устойчивость к образованию повреждений и неприхотливость во время ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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