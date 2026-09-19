Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478751
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
400 x 485 x 287 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.2
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPE
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPEДиаметр поворотного стола 288 мм Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали Сенсорная панель управления Функция "Быстро 30", которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд ЖК дисплей Таймер Турборазморозка Отложенный старт Блокировка от детей 10 автоматических режимов
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
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Габариты
400 x 485 x 287 мм
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Panasonic NN-ST34HWZPEДиаметр поворотного стола 288 мм Внутреннее покрытие из жаропрочной эмали Сенсорная панель управления Функция "Быстро 30", которая позволяет устанавливать время приготовления интервалами по 30 секунд ЖК дисплей Таймер Турборазморозка Отложенный старт Блокировка от детей 10 автоматических режимов
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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