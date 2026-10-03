Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб.
В наличии
Код товара: 370339
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 810 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27.5x48.9x38.1 см
Размеры в упаковке, см
57х43х33
Вес, кг.
15
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
Samsung MG23T5018AE – вместительная СВЧ-печь с увеличенным столиком-поддоном и мощным грилем. Она позволит приготовить множество блюд, а также бережно разогреть пищу и напитки.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27.5x48.9x38.1 см
Samsung MG23T5018AE – вместительная СВЧ-печь с увеличенным столиком-поддоном и мощным грилем. Она позволит приготовить множество блюд, а также бережно разогреть пищу и напитки.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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