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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая

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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 810 руб. 
Начислим 189 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 370339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
11 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27.5x48.9x38.1 см
Размеры в упаковке, см
57х43х33
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая

Samsung MG23T5018AE – вместительная СВЧ-печь с увеличенным столиком-поддоном и мощным грилем. Она позволит приготовить множество блюд, а также бережно разогреть пищу и напитки.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27.5x48.9x38.1 см
Описание
Samsung MG23T5018AE – вместительная СВЧ-печь с увеличенным столиком-поддоном и мощным грилем. Она позволит приготовить множество блюд, а также бережно разогреть пищу и напитки.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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