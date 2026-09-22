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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
керамика
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719171
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Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
керамика
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35см
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
65х42х40
Вес, кг.
22

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная

Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
керамика
Дверца
навесная
Открывание дверцы
нажим
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
59.5x38.8x34.35см
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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