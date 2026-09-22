Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B 20л. 700Вт, черная
Встраиваемая микроволновая печь Midea MI50203B — прекрасное дополнение к уже имеющейся кухонной технике. Ее можно установить в колонну с духовым шкафом, пароваркой, кофемашиной. Цвет этой модели: черный. Количество стекол в двери: 2 шт. Благодаря этому микроволновое излучение не выходит наружу, а также не перегреваются внешние панели. Материал внутренней поверхности — эмаль. Это самое распространенное покрытие, так как оно зарекомендовало себя высоким качеством, устойчивостью к механическим воздействиям и простотой ухода. Полезный объем для готовки — 20 л. Для установки и прогрева посуды используется классическое вращающееся блюдо. Стандартное механическое управление не вызовет трудностей ни у кого из вашей семьи. Для изменения настроек или выбора программ используются следующие переключатели: поворотные. Для обработки продуктов и готовых блюд используются следующие виды нагрева: Микроволны. Используйте эти и другие специальные функции для расширения кулинарных горизонтов и оптимизации процесса. Для контроля за процессом в модели установлен таймер. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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