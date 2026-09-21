Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 23л. 800Вт белая/черная
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2075 имеет емкость 23 л, чего достаточно для разогревания и готовки большинства стандартных блюд. Прибор имеет мощность 800 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный процесс приготовления. Печь оснащена электронным дисплеем и сенсорными кнопками, что облегчает выбор нужных настроек и режимов работы. У Hyundai HYM-D2075 есть 8 предустановленных режимов приготовления, а также она поддерживает технологию размораживания. Предусмотрена возможность установки времени и мощности вручную. Печь имеет встроенную систему безопасности, включая дверцу с блокировкой от случайного открытия во время работы и защиту от перегрева.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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