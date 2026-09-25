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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный

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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 5
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 6
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 7
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 8
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 9
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 10
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 11
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 12
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 13
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 14
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 15
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 13
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 14
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 15
  • Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 040 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733207
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
11 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1150 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.4 см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
56х43х34
Вес, кг.
13.7

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный

Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW — это сочетание современного дизайна и высокой функциональности. Объем 23 литра делает ее идеальной для семейных кухонь и небольших помещений, позволяя быстро и удобно разогревать, размораживать или готовить разнообразные блюда. Ее стильный внешний вид с аккуратными линиями и современными деталями отлично впишется в любой интерьер. Samsung MG23DG4524AGBW — это надежный помощник на кухне, сочетающий стильный дизайн, многофункциональность и безопасность. Ее возможности позволяют готовить разнообразные блюда быстро и удобно, делая процесс приготовления приятным и результативным. Эта микроволновка станет незаменимым элементом современной кухни для всей семьи. Мощность Оснащенная 6 уровнями мощности, эта микроволновка дает возможность точно регулировать режим нагрева для достижения оптимальных результатов. Комбинированное управление — это удобство и интуитивность: кнопки и поворотные регуляторы позволяют легко выбрать нужную программу или уровень мощности. Максимальный уровень микроволн 800 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление, а подключаемая мощность 1250 Вт гарантирует эффективную работу устройства. Функции Встроенный гриль расширяет возможности использования микроволновки — теперь можно не только разогревать, но и запекать, подрумянивать блюда до золотистой корочки. Программы автоприготовления позволяют легко приготовить любимые блюда без лишних усилий: достаточно выбрать нужную программу, а устройство выполнит все настройки автоматически. Это особенно удобно для занятых хозяек и тех, кто ценит комфорт. Безопасность Защита от детей — важная функция, которая исключает возможность случайного запуска или изменения настроек малышами. Внутреннее покрытие из керамической эмали легко очищается, устойчиво к царапинам и загрязнениям, что обеспечивает гигиеничность и долговечность. Комфорт Керамическая эмаль внутри камеры не только эстетична, но и практична: ее легко мыть, она не накапливает грязь и запахи. Благодаря этому уход за микроволновкой становится быстрым и простым.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1150 Вт
Габариты
48.9x27.5x39.4 см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW — это сочетание современного дизайна и высокой функциональности. Объем 23 литра делает ее идеальной для семейных кухонь и небольших помещений, позволяя быстро и удобно разогревать, размораживать или готовить разнообразные блюда. Ее стильный внешний вид с аккуратными линиями и современными деталями отлично впишется в любой интерьер. Samsung MG23DG4524AGBW — это надежный помощник на кухне, сочетающий стильный дизайн, многофункциональность и безопасность. Ее возможности позволяют готовить разнообразные блюда быстро и удобно, делая процесс приготовления приятным и результативным. Эта микроволновка станет незаменимым элементом современной кухни для всей семьи. Мощность Оснащенная 6 уровнями мощности, эта микроволновка дает возможность точно регулировать режим нагрева для достижения оптимальных результатов. Комбинированное управление — это удобство и интуитивность: кнопки и поворотные регуляторы позволяют легко выбрать нужную программу или уровень мощности. Максимальный уровень микроволн 800 Вт обеспечивает быстрое и равномерное приготовление, а подключаемая мощность 1250 Вт гарантирует эффективную работу устройства. Функции Встроенный гриль расширяет возможности использования микроволновки — теперь можно не только разогревать, но и запекать, подрумянивать блюда до золотистой корочки. Программы автоприготовления позволяют легко приготовить любимые блюда без лишних усилий: достаточно выбрать нужную программу, а устройство выполнит все настройки автоматически. Это особенно удобно для занятых хозяек и тех, кто ценит комфорт. Безопасность Защита от детей — важная функция, которая исключает возможность случайного запуска или изменения настроек малышами. Внутреннее покрытие из керамической эмали легко очищается, устойчиво к царапинам и загрязнениям, что обеспечивает гигиеничность и долговечность. Комфорт Керамическая эмаль внутри камеры не только эстетична, но и практична: ее легко мыть, она не накапливает грязь и запахи. Благодаря этому уход за микроволновкой становится быстрым и простым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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