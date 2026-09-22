Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW
Микроволновая печь с грилем MG23K3515AS. Функция "Разогрев с грилем" (+30 CEK Гриль) обеспечивает идеальную текстуру и цвет Вашего блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления продлевается на 30 секунд, чтобы получить подрумяненное, хрустящее блюдо с использованием гриля. Если Вы готовите несколько блюд, то функция "Поддержание тепла" с помощью гриля позволяет выдерживать приготовленные блюда при соответствующей температуре и не дает им перегреться. В результате блюдо остаётся как свежеприготовленное, теплое и сочное, готовое к подаче на стол. Функция "Быстрая разморозка" позволяет быстро и равномерно разморозить продукты. Специальный алгоритм автоматически рассчитывает время разморозки для 5-ти часто используемых типов продуктов, благодаря чему разморозка ингредиентов занимает меньше времени. Прочное БИОкерамическое покрытие имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования жестких чистящих средств и кроме того оно не теряет цвет после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго. Режим ECO Mode существенно снижает потребление энергии в режиме ожидания до минимального в отрасли. Когда Вы не готовите, энергия обеспечения необходимых потребностей минимальна, что экономит Ваши деньги на счетах за электричество. Режим "Очистка от запахов" позволяет легко и быстро удалить неприятные запахи из рабочей камеры. Благодаря немедленному удалению запаха, Ваше блюдо всегда остаётся свежим и аппетитным.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь SAMSUNG MG23T5018AW/BW белый
-
В наличииЦена 13 200 руб.3300 руб. в СплитВстраиваемая микроволновая печь Maunfeld MBMO.20.1PGB
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GIS
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISH
-
В наличииЦена 13 860 руб.3465 руб. в СплитМикроволновая печь LG MW25R35GISL 25л. 1000Вт нержавеющая сталь/...
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW