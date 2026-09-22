Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 5
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 6
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 7
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 8
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 9
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 10
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716612
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27.5x48.9x39.2 см
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
56х43х33
Вес, кг.
14.5

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW

Микроволновая печь с грилем MG23K3515AS. Функция "Разогрев с грилем" (+30 CEK Гриль) обеспечивает идеальную текстуру и цвет Вашего блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления продлевается на 30 секунд, чтобы получить подрумяненное, хрустящее блюдо с использованием гриля. Если Вы готовите несколько блюд, то функция "Поддержание тепла" с помощью гриля позволяет выдерживать приготовленные блюда при соответствующей температуре и не дает им перегреться. В результате блюдо остаётся как свежеприготовленное, теплое и сочное, готовое к подаче на стол. Функция "Быстрая разморозка" позволяет быстро и равномерно разморозить продукты. Специальный алгоритм автоматически рассчитывает время разморозки для 5-ти часто используемых типов продуктов, благодаря чему разморозка ингредиентов занимает меньше времени. Прочное БИОкерамическое покрытие имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования жестких чистящих средств и кроме того оно не теряет цвет после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго. Режим ECO Mode существенно снижает потребление энергии в режиме ожидания до минимального в отрасли. Когда Вы не готовите, энергия обеспечения необходимых потребностей минимальна, что экономит Ваши деньги на счетах за электричество. Режим "Очистка от запахов" позволяет легко и быстро удалить неприятные запахи из рабочей камеры. Благодаря немедленному удалению запаха, Ваше блюдо всегда остаётся свежим и аппетитным.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
27.5x48.9x39.2 см
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Микроволновая печь с грилем MG23K3515AS. Функция "Разогрев с грилем" (+30 CEK Гриль) обеспечивает идеальную текстуру и цвет Вашего блюда, благодаря чему оно выглядит удивительно аппетитным. Время приготовления продлевается на 30 секунд, чтобы получить подрумяненное, хрустящее блюдо с использованием гриля. Если Вы готовите несколько блюд, то функция "Поддержание тепла" с помощью гриля позволяет выдерживать приготовленные блюда при соответствующей температуре и не дает им перегреться. В результате блюдо остаётся как свежеприготовленное, теплое и сочное, готовое к подаче на стол. Функция "Быстрая разморозка" позволяет быстро и равномерно разморозить продукты. Специальный алгоритм автоматически рассчитывает время разморозки для 5-ти часто используемых типов продуктов, благодаря чему разморозка ингредиентов занимает меньше времени. Прочное БИОкерамическое покрытие имеет гладкую поверхность, легко очищается без использования жестких чистящих средств и кроме того оно не теряет цвет после длительной эксплуатации. Покрытие не подвержено коррозии, не царапается и служит долго. Режим ECO Mode существенно снижает потребление энергии в режиме ожидания до минимального в отрасли. Когда Вы не готовите, энергия обеспечения необходимых потребностей минимальна, что экономит Ваши деньги на счетах за электричество. Режим "Очистка от запахов" позволяет легко и быстро удалить неприятные запахи из рабочей камеры. Благодаря немедленному удалению запаха, Ваше блюдо всегда остаётся свежим и аппетитным.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MG23K3515AS MG23K3515AS/BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...