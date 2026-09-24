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Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь

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Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 1
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 2
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 3
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 4
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 5
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 6
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 7
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 8
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 9
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 10
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 11
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 12
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 13
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 14
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 15
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 16
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 17
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 18
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 19
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 7
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 8
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 9
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 10
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 11
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 12
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 13
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 14
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 15
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 16
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 17
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 18
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 19
  • Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 
Начислим 171 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713891
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
10 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
48.9x27.5x37.7см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
56х42х33
Вес, кг.
13.7

Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь

Микроволновая печь Samsung MW4000D - ваш лучший помощник на кухне. Уникальная и иновационная система распределения тепла помогает достичь большего прогресса в готовке. Распределение происходит по 3 направлениям, под разными углами, благодаря разделительной панели внутри печи, за счет чего достигается лучший процесс приготовления. Авторежим в этой модели имеет в своем распоряжении выбор из самых популярных блюд с оптимально подобранным временем, режимом и температурой. Просто выберите подходящую программу - и результат порадует вас. Размораживайте продукты эффективнее с функцией быстрой разморозки. Просто выберите продукт и вес, чтобы посчиталось оптимальное время для того чтобы разморозить продукт, не потеряв его полезные свойства. Придайте вашей кухне утонченный вид благодаря стильному дизайну. Минималистичная дверца с отделкой из нержавеющей стали и утопленными ручками сверху и снизу. Ручки скрыты, и вы можете открывать дверцу, используя любую из них. Удобное и интуитивно понятное управление позволит полностью насладиться процессом приготовления. Панель управления обеспечивает простоту использования за счёт сочетания плавного поворотного механизма с кнопками для основных функций, которые используются наиболее часто.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь




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Характеристики
Бренд
Samsung
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
48.9x27.5x37.7см
Страна производитель
Малайзия
Описание
Микроволновая печь Samsung MW4000D - ваш лучший помощник на кухне. Уникальная и иновационная система распределения тепла помогает достичь большего прогресса в готовке. Распределение происходит по 3 направлениям, под разными углами, благодаря разделительной панели внутри печи, за счет чего достигается лучший процесс приготовления. Авторежим в этой модели имеет в своем распоряжении выбор из самых популярных блюд с оптимально подобранным временем, режимом и температурой. Просто выберите подходящую программу - и результат порадует вас. Размораживайте продукты эффективнее с функцией быстрой разморозки. Просто выберите продукт и вес, чтобы посчиталось оптимальное время для того чтобы разморозить продукт, не потеряв его полезные свойства. Придайте вашей кухне утонченный вид благодаря стильному дизайну. Минималистичная дверца с отделкой из нержавеющей стали и утопленными ручками сверху и снизу. Ручки скрыты, и вы можете открывать дверцу, используя любую из них. Удобное и интуитивно понятное управление позволит полностью насладиться процессом приготовления. Панель управления обеспечивает простоту использования за счёт сочетания плавного поворотного механизма с кнопками для основных функций, которые используются наиболее часто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь - этот товар вы можете купить по цене 10630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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