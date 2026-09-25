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Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS

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Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - фото 1
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Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - фото 1
  • Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - фото 2
  • Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - фото 3
  • Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 
Начислим 167 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
10 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
454 x 344 x 262 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х38х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS

Компактная микроволновая печь LG объёмом 20 литров идеально подойдёт для небольшой кухни или офиса — она не займёт много места, но порадует вместительностью для повседневных нужд. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает бережный и равномерный разогрев любимых блюд. Наличие гриля типа ТЭН и функции конвекции открывает новые кулинарные возможности: можно не только быстро разогревать еду, но и готовить аппетитные горячие закуски с хрустящей корочкой. Сенсорное управление и информативный дисплей делают работу с печью максимально удобной, а ручка для открывания дверцы добавляет комфорта. Навесная дверца гарантирует легкий доступ ко всему, что находится внутри. Диаметр поворотного стола 24,5 см позволит разместить посуду разных размеров, а строгий черный цвет впишется в любой интерьер. Лёгкая — всего 9,7 кг — её удобно перемещать и размещать в нужном месте.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
Да
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Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
454 x 344 x 262 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная микроволновая печь LG объёмом 20 литров идеально подойдёт для небольшой кухни или офиса — она не займёт много места, но порадует вместительностью для повседневных нужд. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает бережный и равномерный разогрев любимых блюд. Наличие гриля типа ТЭН и функции конвекции открывает новые кулинарные возможности: можно не только быстро разогревать еду, но и готовить аппетитные горячие закуски с хрустящей корочкой. Сенсорное управление и информативный дисплей делают работу с печью максимально удобной, а ручка для открывания дверцы добавляет комфорта. Навесная дверца гарантирует легкий доступ ко всему, что находится внутри. Диаметр поворотного стола 24,5 см позволит разместить посуду разных размеров, а строгий черный цвет впишется в любой интерьер. Лёгкая — всего 9,7 кг — её удобно перемещать и размещать в нужном месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS - стоимость товара 10400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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