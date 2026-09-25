Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
Компактная микроволновая печь LG объёмом 20 литров идеально подойдёт для небольшой кухни или офиса — она не займёт много места, но порадует вместительностью для повседневных нужд. Мощность микроволн 700 Вт обеспечивает бережный и равномерный разогрев любимых блюд. Наличие гриля типа ТЭН и функции конвекции открывает новые кулинарные возможности: можно не только быстро разогревать еду, но и готовить аппетитные горячие закуски с хрустящей корочкой. Сенсорное управление и информативный дисплей делают работу с печью максимально удобной, а ручка для открывания дверцы добавляет комфорта. Навесная дверца гарантирует легкий доступ ко всему, что находится внутри. Диаметр поворотного стола 24,5 см позволит разместить посуду разных размеров, а строгий черный цвет впишется в любой интерьер. Лёгкая — всего 9,7 кг — её удобно перемещать и размещать в нужном месте.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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