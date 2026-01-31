Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная
Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW в симпатичном белом корпусе с черной передней панелью станет настоящей находкой для дома, где выбирают правильное питание. За счет биокерамического покрытия 23-литровой камеры ее легко очищать при помощи влажной микрофибры или салфетки. Мощность микроволн модели составляет 800 Вт. Внутри камеры расположен поддон диаметром 28.8 см. За счет такого размера на нем можно устанавливать небольшие кастрюльки из закаленного стекла, крупные поддоны или блюда. Функционал модели дополнен встроенным грилем. Работать микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW может в трех режимах: «микроволновые волны», «гриль», «микроволновые волны+гриль». Благодаря опции разморозки внутри можно быстро подготовить ингредиенты для обеда или ужина, даже если их только что достали из морозильной камеры. Опция блокировки от детей делает использование печи безопасным. Управление моделью осуществляется за счет дисплея, кнопок, а также функции отсрочки старта.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая микроволновка. удобная в использовании. Правда дороговато. На выбор повлияло то что, есть меню и сама фирма. У других производителей можно купить похожую дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника! Хотела именно такую! Пришел заказ раньше указанного срока, аккуратно упакована нигде ни одной пылинки не было. Дизайн супер! Многофункциональный помощник на кухне, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновка отличная. Внутри приятная гладкая поверхность, лёгко мыть. Простая в управлении.
Достоинства:
Комментарий:
моей старушке 17 лет, начал крошиться пластик на дверце. Новая один в один внутри. Зато могу подтвердить что биокерамика внутри неубиваемая. отличие только стеклянная дверь. из минусов звуковой сигнал, кот. нельзя отключить.
Достоинства:
Комментарий:
пока общее впечатление хорошее, мощность меньше чем у предыдущей , но пока не ощутил разницы
Достоинства:
Комментарий:
Новенькая, аккуратненькая, вся в защитных плёнках, приятное впечатление. Большое меню приготовления разных блюд. Моя первая микроволновка, может сделал что не так. Греет, для закипания воды нужно минуты две. Рекомендую, думаю, Самсунг не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Отличная микроволновка! После микроволновки Candy - небо и земля! Единственный минус, сугубо личный - синяя подсветка часов доставка была чуть долгая, переносили. Го дождались
Достоинства:
Комментарий:
Все функции работают. Выбор Samsung не случаен. Предыдущая микроволновка тоже Samsung отработала у меня 15 лет. Сборка Малайзия, это считается лучше чем Китай.Добавляю в отзыв через несколько месяцев пользования. Микроволновка хорошая, но гриль слабый. В старой микроволновке у меня был кварцевый, а здесь металлический. Скорость приготовления снизилась в разы.
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновая печь Samsung При выборе остановился на микроволновке Samsung MG23K3515AW и не пожалел. Упаковка отличная. Сама печь выглядит круто и стильно. Кнопки реагируют чётко, есть часы и таймер. Внутри всё гладко, мыть легко. Какие неудобные моменты: шнур немного короткий, а также нет нормальной инструкции пользования, хотя скачать из интернета не сложно. Одним словом хороший, надёжный и быстрый помощник на кухне.
Достоинства:
Комментарий:
Стильная, работает тихо, пользуюсь пару дней, все устраивает. Отлично вписалась в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Приобретали для дачи. Весь необходимый функционал присутствует. Минималистичный дизайн. Удобное управление. В нашей семье микроволновки Самсунг работают исправно. Самой старшей из них уже более 25-ти лет. Приобретали еще в конце 90-х. Данная модель микроволновой печи у нас есть и в городе, только цвет серый. Также работает уже очень долго, лет 10 наверно. Поэтому когда возникла необходимость приобретения еще одной микроволновки, Марка и модель не вызвали сомнений. Мы довольны. Надеюсь, и эта микроволновая печь прослужит долго. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная печь, просто и понятно.Все целое, работает , рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая микроволновка, давно хотела её купить. Все хорошо работает, довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
samsung, есть samsung! Ничего плохого не могу сказать. Работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
Дома , почти вся техника-Самсунг, И опять не огорчен. Все ок.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23K3515AW/BW 23л. 800Вт белая/черная
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая микроволновка. удобная в использовании. Правда дороговато. На выбор повлияло то что, есть меню и сама фирма. У других производителей можно купить похожую дешевле.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная техника! Хотела именно такую! Пришел заказ раньше указанного срока, аккуратно упакована нигде ни одной пылинки не было. Дизайн супер! Многофункциональный помощник на кухне, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновка отличная. Внутри приятная гладкая поверхность, лёгко мыть. Простая в управлении.
Достоинства:
Комментарий:
моей старушке 17 лет, начал крошиться пластик на дверце. Новая один в один внутри. Зато могу подтвердить что биокерамика внутри неубиваемая. отличие только стеклянная дверь. из минусов звуковой сигнал, кот. нельзя отключить.
Достоинства:
Комментарий:
пока общее впечатление хорошее, мощность меньше чем у предыдущей , но пока не ощутил разницы
Достоинства:
Комментарий:
Новенькая, аккуратненькая, вся в защитных плёнках, приятное впечатление. Большое меню приготовления разных блюд. Моя первая микроволновка, может сделал что не так. Греет, для закипания воды нужно минуты две. Рекомендую, думаю, Самсунг не подведёт.
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Отличная микроволновка! После микроволновки Candy - небо и земля! Единственный минус, сугубо личный - синяя подсветка часов доставка была чуть долгая, переносили. Го дождались
Достоинства:
Комментарий:
Все функции работают. Выбор Samsung не случаен. Предыдущая микроволновка тоже Samsung отработала у меня 15 лет. Сборка Малайзия, это считается лучше чем Китай.Добавляю в отзыв через несколько месяцев пользования. Микроволновка хорошая, но гриль слабый. В старой микроволновке у меня был кварцевый, а здесь металлический. Скорость приготовления снизилась в разы.
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновая печь Samsung При выборе остановился на микроволновке Samsung MG23K3515AW и не пожалел. Упаковка отличная. Сама печь выглядит круто и стильно. Кнопки реагируют чётко, есть часы и таймер. Внутри всё гладко, мыть легко. Какие неудобные моменты: шнур немного короткий, а также нет нормальной инструкции пользования, хотя скачать из интернета не сложно. Одним словом хороший, надёжный и быстрый помощник на кухне.
Достоинства:
Комментарий:
Стильная, работает тихо, пользуюсь пару дней, все устраивает. Отлично вписалась в интерьер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновая печь. Приобретали для дачи. Весь необходимый функционал присутствует. Минималистичный дизайн. Удобное управление. В нашей семье микроволновки Самсунг работают исправно. Самой старшей из них уже более 25-ти лет. Приобретали еще в конце 90-х. Данная модель микроволновой печи у нас есть и в городе, только цвет серый. Также работает уже очень долго, лет 10 наверно. Поэтому когда возникла необходимость приобретения еще одной микроволновки, Марка и модель не вызвали сомнений. Мы довольны. Надеюсь, и эта микроволновая печь прослужит долго. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная печь, просто и понятно.Все целое, работает , рекомендую спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая микроволновка, давно хотела её купить. Все хорошо работает, довольна покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
samsung, есть samsung! Ничего плохого не могу сказать. Работает как часы.
Достоинства:
Комментарий:
Дома , почти вся техника-Самсунг, И опять не огорчен. Все ок.