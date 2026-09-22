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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь

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Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719174
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Характеристики

Бренд
LEX
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x39x31.5см
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
62х44х41
Вес, кг.
14.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь

Встраиваемая микроволновая печь LEX BIMO 20.05 IX гармонично интегрируется в окружающую обстановку, не занимая горизонтальные плоскости. Наличие функции гриля с мощностью 900 Вт понравится тем, кто любит многофункциональность, разнообразие, но предпочитает жарить, запекать без добавления масла. Устройство имеет стандартные размеры встраивания, сенсорное управление с блокировкой, оснащено таймером, дисплеем, звуковым сигналом. LEX BIMO 20.05 IX укомплектована стеклянной тарелкой и решеткой для гриля. Корпус изготовлен из брашированной стали.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Lex Bimo 20.05 INOX 20л. 700Вт нержавеющая сталь




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LEX
Тип
встраиваемая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
электронное
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
59.5x39x31.5см
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Встраиваемая микроволновая печь LEX BIMO 20.05 IX гармонично интегрируется в окружающую обстановку, не занимая горизонтальные плоскости. Наличие функции гриля с мощностью 900 Вт понравится тем, кто любит многофункциональность, разнообразие, но предпочитает жарить, запекать без добавления масла. Устройство имеет стандартные размеры встраивания, сенсорное управление с блокировкой, оснащено таймером, дисплеем, звуковым сигналом. LEX BIMO 20.05 IX укомплектована стеклянной тарелкой и решеткой для гриля. Корпус изготовлен из брашированной стали.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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