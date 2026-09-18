Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208283
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Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE объемом 20 л располагает встроенным дисплеем и сенсорными кнопками, способствующими получению молниеносного доступа к параметрам. Это устройство обеспечит не только быстрый разогрев блюд перед подачей к столу, но также подготовит замороженные продукты к кулинарному процессу. Забудьте о необходимости посвящать уйму времени очистке камеры – в качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь.
Кнопка блокировки, которую включает в себя модель Panasonic NN-ST251WZPE, воспрепятствует доступу детей к ее режимам. Чтобы быстрой открыть дверцу микроволновой печи, достаточно прибегнуть к специальной кнопке в основании.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE объемом 20 л располагает встроенным дисплеем и сенсорными кнопками, способствующими получению молниеносного доступа к параметрам. Это устройство обеспечит не только быстрый разогрев блюд перед подачей к столу, но также подготовит замороженные продукты к кулинарному процессу. Забудьте о необходимости посвящать уйму времени очистке камеры – в качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь.
Кнопка блокировки, которую включает в себя модель Panasonic NN-ST251WZPE, воспрепятствует доступу детей к ее режимам. Чтобы быстрой открыть дверцу микроволновой печи, достаточно прибегнуть к специальной кнопке в основании.
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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