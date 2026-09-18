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Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая

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Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208283
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.3x25.8x34см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.2

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая

Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE объемом 20 л располагает встроенным дисплеем и сенсорными кнопками, способствующими получению молниеносного доступа к параметрам. Это устройство обеспечит не только быстрый разогрев блюд перед подачей к столу, но также подготовит замороженные продукты к кулинарному процессу. Забудьте о необходимости посвящать уйму времени очистке камеры – в качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь. Кнопка блокировки, которую включает в себя модель Panasonic NN-ST251WZPE, воспрепятствует доступу детей к ее режимам. Чтобы быстрой открыть дверцу микроволновой печи, достаточно прибегнуть к специальной кнопке в основании.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE 20л. 800Вт белая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.3x25.8x34см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Panasonic NN-ST251WZPE объемом 20 л располагает встроенным дисплеем и сенсорными кнопками, способствующими получению молниеносного доступа к параметрам. Это устройство обеспечит не только быстрый разогрев блюд перед подачей к столу, но также подготовит замороженные продукты к кулинарному процессу. Забудьте о необходимости посвящать уйму времени очистке камеры – в качестве внутреннего покрытия производитель выбрал эмалированную сталь. Кнопка блокировки, которую включает в себя модель Panasonic NN-ST251WZPE, воспрепятствует доступу детей к ее режимам. Чтобы быстрой открыть дверцу микроволновой печи, достаточно прибегнуть к специальной кнопке в основании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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