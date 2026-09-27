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Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая

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Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 1
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 2
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 3
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 4
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 5
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 6
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 7
Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595886
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х27
Вес, кг.
12.5

Описание товара Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая

Микроволновая печь LG MW-23R35GIH белого цвета прекрасно сочетается практически с любым интерьером и способна обеспечить быстрый разогрев готовой еды или приготовление какого-нибудь блюда. У нее достаточно вместительная камера (23 л), покрытая эмалью легкой очистки. Поэтому одновременно можно разогревать или готовить большие порции еды. А при загрязнении микроволновка легко отмывается. Она оборудована стеклянным поддоном и роликовой подставкой. Для приготовления блюд в микроволновой печи предусмотрены 8 автопрограмм. Выбрать нужный режим можно при помощи сенсорных кнопок и дисплея. Особенностью микроволновой печи LG MW-23R35GIH является наличие инверторного управления мощностью, что позволит максимально точно подобрать нужные параметры для каждого отдельного блюда. Благодаря этому сохраняются все вкусовые качества готовящейся в микроволновке еды. Также у микроволновой печи имеется режим размораживания продуктов. Безопасную эксплуатацию микроволновки обеспечивает функция блокировки сенсоров от детей. Навесная дверца бытового прибора легко открывается при нажатии на кнопку.

Отзывы о товаре Микроволновая печь LG MW23R35GIH 23л. 1000Вт белая




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь LG MW-23R35GIH белого цвета прекрасно сочетается практически с любым интерьером и способна обеспечить быстрый разогрев готовой еды или приготовление какого-нибудь блюда. У нее достаточно вместительная камера (23 л), покрытая эмалью легкой очистки. Поэтому одновременно можно разогревать или готовить большие порции еды. А при загрязнении микроволновка легко отмывается. Она оборудована стеклянным поддоном и роликовой подставкой. Для приготовления блюд в микроволновой печи предусмотрены 8 автопрограмм. Выбрать нужный режим можно при помощи сенсорных кнопок и дисплея. Особенностью микроволновой печи LG MW-23R35GIH является наличие инверторного управления мощностью, что позволит максимально точно подобрать нужные параметры для каждого отдельного блюда. Благодаря этому сохраняются все вкусовые качества готовящейся в микроволновке еды. Также у микроволновой печи имеется режим размораживания продуктов. Безопасную эксплуатацию микроволновки обеспечивает функция блокировки сенсоров от детей. Навесная дверца бытового прибора легко открывается при нажатии на кнопку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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