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Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291

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Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 1
Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 2
Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 3
Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 1
  • Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 2
  • Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 3
  • Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737542
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Характеристики

Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.5x26.1x35.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
13

Описание товара Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291

Компактная микроволновая печь Gorenje объёмом 20 литров гармонично впишется в любую кухню. Благодаря мощности 800 Вт вы сможете быстро разогревать и готовить разнообразные блюда, а вместительный поворотный стол диаметром 25,5 см отлично подойдёт даже для объёмных тарелок. Черный цвет корпуса выгодно подчеркнёт современный стиль, а электронное управление с удобным дисплеем сделает процесс использования максимально комфортным. Навесная дверца с ручкой открывается плавно и легко. Внутренняя поверхность из эмали проста в уходе, а встроенный ТЭН-гриль расширяет кулинарные возможности этой отдельностоящей микроволновой печи. Весит модель всего 10,3 кг — её легко переставлять при необходимости.

Отзывы о товаре Микроволновая печь GORENJE BLACK MO20A4BH 740291




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Характеристики
Бренд
Gorenje
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
45.5x26.1x35.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная микроволновая печь Gorenje объёмом 20 литров гармонично впишется в любую кухню. Благодаря мощности 800 Вт вы сможете быстро разогревать и готовить разнообразные блюда, а вместительный поворотный стол диаметром 25,5 см отлично подойдёт даже для объёмных тарелок. Черный цвет корпуса выгодно подчеркнёт современный стиль, а электронное управление с удобным дисплеем сделает процесс использования максимально комфортным. Навесная дверца с ручкой открывается плавно и легко. Внутренняя поверхность из эмали проста в уходе, а встроенный ТЭН-гриль расширяет кулинарные возможности этой отдельностоящей микроволновой печи. Весит модель всего 10,3 кг — её легко переставлять при необходимости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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