Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная
Микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG — это компактное и функциональное устройство с объемом 20 литров и мощностью 700 Вт, идеально подходящее для разогрева, размораживания и приготовления разнообразных блюд. Модель оснащена встроенным грилем, который позволяет подрумянивать продукты, придавая им аппетитную корочку. Управление микроволновой печью Vitek VBMW 2030 BG интуитивно понятно и удобно благодаря 35-минутному таймеру и поворотному переключателю. Таймер обеспечивает точный контроль времени приготовления, а поворотный переключатель позволяет легко выбирать необходимые режимы работы. Дверца микроволновой печи открывается нажатием кнопки налево, что добавляет удобства в использовании. Микроволновая печь Vitek VMW 2030 BG отличается стильным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Она станет незаменимым помощником на кухне, обеспечивая быстрый и качественный результат при приготовлении различных блюд.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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