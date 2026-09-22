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Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 7
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 8
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 9
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 10
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 11
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 12
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 13
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 14
Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
700 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 7
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 8
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 9
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 10
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 11
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 12
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 13
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 14
  • Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719160
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x38.5x32.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х39
Вес, кг.
17

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная

Микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG — это компактное и функциональное устройство с объемом 20 литров и мощностью 700 Вт, идеально подходящее для разогрева, размораживания и приготовления разнообразных блюд. Модель оснащена встроенным грилем, который позволяет подрумянивать продукты, придавая им аппетитную корочку. Управление микроволновой печью Vitek VBMW 2030 BG интуитивно понятно и удобно благодаря 35-минутному таймеру и поворотному переключателю. Таймер обеспечивает точный контроль времени приготовления, а поворотный переключатель позволяет легко выбирать необходимые режимы работы. Дверца микроволновой печи открывается нажатием кнопки налево, что добавляет удобства в использовании. Микроволновая печь Vitek VMW 2030 BG отличается стильным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Она станет незаменимым помощником на кухне, обеспечивая быстрый и качественный результат при приготовлении различных блюд.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG 20л. 700Вт, черная




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
встраиваемая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Тип гриля
кварцевый
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
800 Вт
Габариты
59.5x38.5x32.6см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Vitek VBMW 2030 BG — это компактное и функциональное устройство с объемом 20 литров и мощностью 700 Вт, идеально подходящее для разогрева, размораживания и приготовления разнообразных блюд. Модель оснащена встроенным грилем, который позволяет подрумянивать продукты, придавая им аппетитную корочку. Управление микроволновой печью Vitek VBMW 2030 BG интуитивно понятно и удобно благодаря 35-минутному таймеру и поворотному переключателю. Таймер обеспечивает точный контроль времени приготовления, а поворотный переключатель позволяет легко выбирать необходимые режимы работы. Дверца микроволновой печи открывается нажатием кнопки налево, что добавляет удобства в использовании. Микроволновая печь Vitek VMW 2030 BG отличается стильным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Она станет незаменимым помощником на кухне, обеспечивая быстрый и качественный результат при приготовлении различных блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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