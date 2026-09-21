Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3013 25л. 800Вт черная

Быстро размораживайте продукты, легко разогревайте пищу и с удовольствием готовьте разнообразные блюда в микроволновой печи Hyundai HYM-D3013 с функцией автоповара. Модель обладает вместительной камерой на 25 л и поворотным столом диаметром почти 29 см. Можно подогреть суп для одной персоны или приготовить запеканку с мясом и овощами для всей семьи. У устройства оптимальная мощность – 900 Вт. Удобное электронное управление. Одним нажатием выбирайте нужную функцию – разморозку по времени или по весу, регулировку мощности, включение автоповара, запуск таймера или настройку часов. Пользуйтесь функциями «СТАРТ/+30 сек.» и «СТОП/Отмена», чтобы сэкономить свое время. На светодиодном LED-дисплее отображается необходимая информация о приготовлении. Удобный поворотный регулятор поможет выбрать нужные значения времени, мощности и другие параметры. 5 уровней мощности. Настраивайте уровни мощности от 10% до 100% с шагом в 20 пунктов. Это позволит быстро разогреть еду или приготовить полноценное блюдо, не пересушив его. Снижайте мощность, чтобы деликатно растопить масло или шоколад. Автоповар на 8 программ. Удобный поворотный регулятор поможет выбрать нужные автоматические программы с заранее установленными временем и температурой. Быстро и легко запекайте картофель, мясо, рыбу и овощи, делайте пасту, попкорн, готовьте напитки или включайте автонагрев на максимальной мощности. Таймер до 95 минут. Установите необходимое время для разморозки продуктов или приготовления пищи. Используйте микроволновку для создания разнообразных блюд: филе индейки, медальонов из судака или трески, овощных гарниров, десертов – кексов, пудингов и других. Современный дизайн. Микроволновая печь HYM-D3013 представлена в стильной черной расцветке. Устройство отличается элегантным и лаконичным дизайном. Дверца открывается за удобную ручку, что делает модель надежной и простой в эксплуатации. Микроволновка прекрасно впишется в кухонный гарнитур в стиле минимализм или хай-тек.