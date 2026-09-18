Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208292
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Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая
Микроволновая печь Panasonic — это надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненная в классическом белом цвете, эта отдельностоящая модель прекрасно впишется в любой интерьер. Удобство использования обеспечивается навесной дверцей, которую легко открывать с помощью кнопки.
С мощностью микроволн в 800 Вт, печь обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. Объем камеры составляет 20 литров, что делает ее практичным выбором для средней семьи или офиса. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за устройством, позволяя легко удалять остатки пищи и поддерживать гигиену.
Простое механическое управление делает микроволновку Panasonic максимально интуитивно понятной в использовании, даже для самых неопытных пользователей. Эта модель сочетает в себе функциональность, надежность и классический дизайн, предлагая оптимальные характеристики для повседневного использования.
Микроволновая печь Panasonic — это надежное и стильное устройство, которое станет отличным дополнением на вашей кухне. Выполненная в классическом белом цвете, эта отдельностоящая модель прекрасно впишется в любой интерьер. Удобство использования обеспечивается навесной дверцей, которую легко открывать с помощью кнопки.
С мощностью микроволн в 800 Вт, печь обеспечивает быстрое и равномерное разогревание и приготовление пищи. Объем камеры составляет 20 литров, что делает ее практичным выбором для средней семьи или офиса. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за устройством, позволяя легко удалять остатки пищи и поддерживать гигиену.
Простое механическое управление делает микроволновку Panasonic максимально интуитивно понятной в использовании, даже для самых неопытных пользователей. Эта модель сочетает в себе функциональность, надежность и классический дизайн, предлагая оптимальные характеристики для повседневного использования.
Микроволновая печь Panasonic NN-SM221WZPE 20л. 800Вт белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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