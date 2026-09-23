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Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый

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Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 11
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 12
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 13
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 14
Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 11
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 12
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 13
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 14
  • Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733197
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Характеристики

Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х28
Вес, кг.
28

Описание товара Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый

Микроволновая печь Haier HMB-DG208SA — сдержанная и элегантная: корпус серебряного цвета, навесная дверца с упором слева открывается за удобную ручку. Габариты 25,9?44?35,6 см упрощают размещение на столешнице или полке. На фасаде — электронное управление с кнопками и поворотным регулятором, информативный дисплей и цифровые часы. Внутреннее пространство подсвечивается галогенной лампой, чтобы обеспечить обзор на любом этапе. Полезный объем 20 л рассчитан на повседневные задачи: разогрев тарелки с обедом, приготовление порционных блюд, подача горячих напитков. Вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см способствует равномерному нагреву по краям и в центре. Микроволновый контур выдает до 800 Вт, а пять уровней мощности позволяют адаптировать интенсивность под продукт. Цифровой таймер помогает точно задать длительность, а «Быстрый старт» мгновенно запускает работу без лишних настроек. Три варианта нагрева расширяют кулинарные возможности: микроволны, гриль и комбинированный режим. Гриль мощностью 1000 Вт формирует аппетитную корочку на тостах, овощах и запеканках, а совместное использование с микроволнами ускоряет приготовление и подрумянивание. Для повседневной рутины предусмотрены восемь программ автоматического разогрева и две автоматические программы разморозки. При необходимости можно выбрать и ручную разморозку — по весу или по времени — чтобы точно работать с разными порциями. Отдельное размещение не требует встраивания: достаточно подключения к сети 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Мощность подключения 1270 Вт укладывается в бытовой диапазон. Прибор весит 10,2 кг, поэтому его несложно переставить или снять со шкафа; транспортный вес 11,2 кг подсказывает, как аккуратно обращаться с коробкой при переноске и доставке. Ключевые преимущества Скромные габариты 25.9?44?35.6 см и объем 20 л экономят место, сохраняя удобство на кухне. Три режима нагрева: микроволны, гриль и сочетание — для быстрых блюд с румяной корочкой. 8 автоматических режимов разогрева и 2 размораживания, плюс разморозка по весу или времени. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Haier HMB-DG208SA 20л. 800Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Haier
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Тип внутреннего покрытия
жаропрочная эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x35.6см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Haier HMB-DG208SA — сдержанная и элегантная: корпус серебряного цвета, навесная дверца с упором слева открывается за удобную ручку. Габариты 25,9?44?35,6 см упрощают размещение на столешнице или полке. На фасаде — электронное управление с кнопками и поворотным регулятором, информативный дисплей и цифровые часы. Внутреннее пространство подсвечивается галогенной лампой, чтобы обеспечить обзор на любом этапе. Полезный объем 20 л рассчитан на повседневные задачи: разогрев тарелки с обедом, приготовление порционных блюд, подача горячих напитков. Вращающееся стеклянное блюдо диаметром 25,5 см способствует равномерному нагреву по краям и в центре. Микроволновый контур выдает до 800 Вт, а пять уровней мощности позволяют адаптировать интенсивность под продукт. Цифровой таймер помогает точно задать длительность, а «Быстрый старт» мгновенно запускает работу без лишних настроек. Три варианта нагрева расширяют кулинарные возможности: микроволны, гриль и комбинированный режим. Гриль мощностью 1000 Вт формирует аппетитную корочку на тостах, овощах и запеканках, а совместное использование с микроволнами ускоряет приготовление и подрумянивание. Для повседневной рутины предусмотрены восемь программ автоматического разогрева и две автоматические программы разморозки. При необходимости можно выбрать и ручную разморозку — по весу или по времени — чтобы точно работать с разными порциями. Отдельное размещение не требует встраивания: достаточно подключения к сети 220-240 В при частоте 50/60 Гц. Мощность подключения 1270 Вт укладывается в бытовой диапазон. Прибор весит 10,2 кг, поэтому его несложно переставить или снять со шкафа; транспортный вес 11,2 кг подсказывает, как аккуратно обращаться с коробкой при переноске и доставке. Ключевые преимущества Скромные габариты 25.9?44?35.6 см и объем 20 л экономят место, сохраняя удобство на кухне. Три режима нагрева: микроволны, гриль и сочетание — для быстрых блюд с румяной корочкой. 8 автоматических режимов разогрева и 2 размораживания, плюс разморозка по весу или времени. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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