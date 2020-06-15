Микроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб.
В наличии
Код товара: 222772
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 600 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х33
Вес, кг.
13.5
Описание товара Микроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
объем 23 л мощность 800 Вт внутреннее покрытие камеры: биокерамическая эмаль поворотные тактовые переключатели дисплей система равномерного распределения микроволн
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый, черный
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Страна производитель
Китай
объем 23 л мощность 800 Вт внутреннее покрытие камеры: биокерамическая эмаль поворотные тактовые переключатели дисплей система равномерного распределения микроволн
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Достоинства:
Интересный дизайн
Проста в обращении
Энергопотребление A+++
Внутренняя часть микроволновки со спец. покрытием.
Недостатки:
Маркая лицевая сторона
Комментарий:
Выбирал именно Solo микроволновку, в которой можно просто и быстро подогревать готовую пищу, никогда не готовил в микроволновках, и даже слабо себе могу представить, что микроволновка может заменить нормальную духовку с конвекцией и грилем.
Выбирал модель с минимальным количеством кнопок, эта модель очень проста в управлении, чтобы она начала загоревать нужно просто покрутить по часовой стрелке переключатель времени и все...через пару секунд, как только вы выкрутили нужное кол-во секундминут и остановились, микроволновка начнет работать. В процессе её работы не запрещено открывать дверцу(работа приостановится) или выкрутить таймер до нуля против часовой стрелки(работа прекратится).
Достоинства:
Простое и понятное управление.
Удобная ручка двери.
Отсутствие лишних функций.
Недостатки:
Тёмная лампочка подсветки (реально ничего не видно днём).
Короткий сетевой провод.
Комментарий:
Органы управления:
1. Дисплей времени
2. Верхняя "крутилка" (энкодер) - время
3. Нижняя крутилка (фиксированные положения) - мощность
4. Кнопка установки часов
Пока микроволновка не активна, на дисплее показываются часы, однако батарейки внутри нет и часы сбрасываются при аварийных отключениях напряжения в сети .
Отключить отображение часов нельзя, ночью режут глаза в темноте.
Если на нижней крутилке выбрать мощность "180 Вт разморозка", то верхняя ручка "крутит" граммы, а не секунды-минуты. А в середине процесса микроволновка не останавливается, но пищит - просит перевернуть замороженный продукт внутри.
Керамическое покрытие предполагает простую чистку с помощью установленного на 15 минут стакана с лимонной кислотой (кислым паром от кипящего стакана) и потом протереть тряпочкой.
Итого: удобная и простая микроволновка, как она должна быть.
Добавили бы только встроенную батарейку/конденсатор для часов и лампочку поярче (нельзя заменить её самостоятельно без лишения гарантии).
Модель имеет несколько буквенных индексов на конце, которые показывают цвет металлического кожуха (верх и стенки): чёрный, белый, серебристый.
Достоинства:
Просто СВЧ с предельно простым и понятным управлением. Проще уже некуда, что и есть главное достоинство.
Недостатки:
Шумновато при работе, ну да видимо так любая СВЧ.
Комментарий:
Купил, пользуешся по прямому назначению и не замечаешь предмета использования, т е каждый раз не читаешь описание и не хлопаешь глазами на обилие ненужных кнопок и т.п., что и требуется от бытового прибора.
Микроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая - купить по цене 8600 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
Достоинства:
Интересный дизайн
Проста в обращении
Энергопотребление A+++
Внутренняя часть микроволновки со спец. покрытием.
Недостатки:
Маркая лицевая сторона
Комментарий:
Выбирал именно Solo микроволновку, в которой можно просто и быстро подогревать готовую пищу, никогда не готовил в микроволновках, и даже слабо себе могу представить, что микроволновка может заменить нормальную духовку с конвекцией и грилем.
Выбирал модель с минимальным количеством кнопок, эта модель очень проста в управлении, чтобы она начала загоревать нужно просто покрутить по часовой стрелке переключатель времени и все...через пару секунд, как только вы выкрутили нужное кол-во секундминут и остановились, микроволновка начнет работать. В процессе её работы не запрещено открывать дверцу(работа приостановится) или выкрутить таймер до нуля против часовой стрелки(работа прекратится).
Достоинства:
Простое и понятное управление.
Удобная ручка двери.
Отсутствие лишних функций.
Недостатки:
Тёмная лампочка подсветки (реально ничего не видно днём).
Короткий сетевой провод.
Комментарий:
Органы управления:
1. Дисплей времени
2. Верхняя "крутилка" (энкодер) - время
3. Нижняя крутилка (фиксированные положения) - мощность
4. Кнопка установки часов
Пока микроволновка не активна, на дисплее показываются часы, однако батарейки внутри нет и часы сбрасываются при аварийных отключениях напряжения в сети .
Отключить отображение часов нельзя, ночью режут глаза в темноте.
Если на нижней крутилке выбрать мощность "180 Вт разморозка", то верхняя ручка "крутит" граммы, а не секунды-минуты. А в середине процесса микроволновка не останавливается, но пищит - просит перевернуть замороженный продукт внутри.
Керамическое покрытие предполагает простую чистку с помощью установленного на 15 минут стакана с лимонной кислотой (кислым паром от кипящего стакана) и потом протереть тряпочкой.
Итого: удобная и простая микроволновка, как она должна быть.
Добавили бы только встроенную батарейку/конденсатор для часов и лампочку поярче (нельзя заменить её самостоятельно без лишения гарантии).
Модель имеет несколько буквенных индексов на конце, которые показывают цвет металлического кожуха (верх и стенки): чёрный, белый, серебристый.
Достоинства:
Просто СВЧ с предельно простым и понятным управлением. Проще уже некуда, что и есть главное достоинство.
Недостатки:
Шумновато при работе, ну да видимо так любая СВЧ.
Комментарий:
Купил, пользуешся по прямому назначению и не замечаешь предмета использования, т е каждый раз не читаешь описание и не хлопаешь глазами на обилие ненужных кнопок и т.п., что и требуется от бытового прибора.