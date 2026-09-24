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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703959
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x28x34.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х33
Вес, кг.
12.8

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная

? Разогревайте пищу, готовьте разнообразные блюда, жарьте и запекайте мясо и овощи с микроволновой печью Hyundai HYM-D3011, которая оснащена функцией гриля. Вместительная камера на 25 л и поворотный стол диаметром почти 29 см позволяют легко подогреть суп для одного человека или приготовить пиццу и курицу-гриль для всей семьи. Оптимальная мощность устройства составляет 900 Вт. ? Сенсорная панель управления позволяет легко настраивать уровни мощности от 0 до 100% с шагом в 10 пунктов, устанавливать таймер, включать гриль и запускать режим автоповара. На светодиодном LED-дисплее отображается вся необходимая информация о процессе приготовления. Цифровые кнопки от 0 до 9 упрощают ввод времени и веса продуктов. Функции «Старт», «Стоп» и «Память» с возможностью записи до 3-х настроек делают процесс готовки более удобным. ? Автоповар предлагает предустановленные программы для легкого запекания картофеля, овощей, приготовления попкорна, пиццы и напитков. Вы можете сохранить настройки для любимых сэндвичей или мясной запеканки и назначить их на отдельную кнопку «Блюдо». ? Гриль расширяет ваши кулинарные возможности, позволяя готовить вкусные и полезные блюда без добавления масла. В комплект HYM-D3011 входит специальная решетка-гриль, на которую удобно выкладывать продукты. Включайте режим «Гриль» для приготовления сочного стейка из семги или говядины, аппетитных свиных отбивных и куриных ножек с хрустящей корочкой. Режим «Комби» сочетает микроволны и гриль, что позволяет запекать объемную птицу, обеспечивая равномерное приготовление. ? Таймер до 100 минут позволяет установить необходимое время для разморозки или приготовления пищи. Используйте микроволновку для создания разнообразных блюд, таких как филе индейки, медальоны из судака или трески, овощные гарниры и даже выпечка. ? Современный дизайн HYM-D3011 представлен в стильной черной расцветке. Элегантный и лаконичный внешний вид с дверцей, открывающейся за ручку, делает модель надежной и простой в эксплуатации. Микроволновка отлично впишется в кухонный гарнитур в стиле минимализм или хай-тек.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3011 25л. 900Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
46.9x28x34.4 см
Страна производитель
Китай
Описание
? Разогревайте пищу, готовьте разнообразные блюда, жарьте и запекайте мясо и овощи с микроволновой печью Hyundai HYM-D3011, которая оснащена функцией гриля. Вместительная камера на 25 л и поворотный стол диаметром почти 29 см позволяют легко подогреть суп для одного человека или приготовить пиццу и курицу-гриль для всей семьи. Оптимальная мощность устройства составляет 900 Вт. ? Сенсорная панель управления позволяет легко настраивать уровни мощности от 0 до 100% с шагом в 10 пунктов, устанавливать таймер, включать гриль и запускать режим автоповара. На светодиодном LED-дисплее отображается вся необходимая информация о процессе приготовления. Цифровые кнопки от 0 до 9 упрощают ввод времени и веса продуктов. Функции «Старт», «Стоп» и «Память» с возможностью записи до 3-х настроек делают процесс готовки более удобным. ? Автоповар предлагает предустановленные программы для легкого запекания картофеля, овощей, приготовления попкорна, пиццы и напитков. Вы можете сохранить настройки для любимых сэндвичей или мясной запеканки и назначить их на отдельную кнопку «Блюдо». ? Гриль расширяет ваши кулинарные возможности, позволяя готовить вкусные и полезные блюда без добавления масла. В комплект HYM-D3011 входит специальная решетка-гриль, на которую удобно выкладывать продукты. Включайте режим «Гриль» для приготовления сочного стейка из семги или говядины, аппетитных свиных отбивных и куриных ножек с хрустящей корочкой. Режим «Комби» сочетает микроволны и гриль, что позволяет запекать объемную птицу, обеспечивая равномерное приготовление. ? Таймер до 100 минут позволяет установить необходимое время для разморозки или приготовления пищи. Используйте микроволновку для создания разнообразных блюд, таких как филе индейки, медальоны из судака или трески, овощные гарниры и даже выпечка. ? Современный дизайн HYM-D3011 представлен в стильной черной расцветке. Элегантный и лаконичный внешний вид с дверцей, открывающейся за ручку, делает модель надежной и простой в эксплуатации. Микроволновка отлично впишется в кухонный гарнитур в стиле минимализм или хай-тек.
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