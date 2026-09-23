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Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый

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Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733198
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Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
46.2x28.4x38.1см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х43х24
Вес, кг.
24

Описание товара Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый

?Ключевые характеристики Микроволновая печь объемом 25 л с мощностью микроволн 800 Вт обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, поддерживает 5 уровней мощности и оснащена поворотным столом диаметром 288 мм. Электронное управление и распашная дверца с удобной ручкой делают эксплуатацию максимально простой для ежедневного использования. ?Преимущества и отличия Наличие 8 автоматических программ, включая размораживание по весу, позволяет выбирать оптимальный режим для разных продуктов. Блокировка от детей обеспечивает дополнительную безопасность, а таймер на отключение до 95 минут расширяет возможности приготовления. ?Практичность Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали легкой очистки, что облегчает уход и предотвращает появление загрязнений. Яркий дисплей с часами и функцией быстрой стартовой активации помогает контролировать процесс разогрева и приготовления, а также отслеживать время. ?Уникальность Модель выделяется продуманной эргономикой корпуса и современным электронным управлением, что позволяет быстро настраивать параметры. Дополнительные функции, такие как кнопка +30 секунд и блокировка от детей, делают использование максимально удобным и безопасным даже для семей с детьми.



Теги товара: 800 Вт, большие, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
46.2x28.4x38.1см
Страна производитель
Китай
Описание
?Ключевые характеристики Микроволновая печь объемом 25 л с мощностью микроволн 800 Вт обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, поддерживает 5 уровней мощности и оснащена поворотным столом диаметром 288 мм. Электронное управление и распашная дверца с удобной ручкой делают эксплуатацию максимально простой для ежедневного использования. ?Преимущества и отличия Наличие 8 автоматических программ, включая размораживание по весу, позволяет выбирать оптимальный режим для разных продуктов. Блокировка от детей обеспечивает дополнительную безопасность, а таймер на отключение до 95 минут расширяет возможности приготовления. ?Практичность Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали легкой очистки, что облегчает уход и предотвращает появление загрязнений. Яркий дисплей с часами и функцией быстрой стартовой активации помогает контролировать процесс разогрева и приготовления, а также отслеживать время. ?Уникальность Модель выделяется продуманной эргономикой корпуса и современным электронным управлением, что позволяет быстро настраивать параметры. Дополнительные функции, такие как кнопка +30 секунд и блокировка от детей, делают использование максимально удобным и безопасным даже для семей с детьми.


Теги товара: 800 Вт, большие, для офиса
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Отзывы


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