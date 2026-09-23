Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Midea EM825P2ET-S 25л. 800Вт серебристый
?Ключевые характеристики Микроволновая печь объемом 25 л с мощностью микроволн 800 Вт обеспечивает быстрый и равномерный разогрев, поддерживает 5 уровней мощности и оснащена поворотным столом диаметром 288 мм. Электронное управление и распашная дверца с удобной ручкой делают эксплуатацию максимально простой для ежедневного использования. ?Преимущества и отличия Наличие 8 автоматических программ, включая размораживание по весу, позволяет выбирать оптимальный режим для разных продуктов. Блокировка от детей обеспечивает дополнительную безопасность, а таймер на отключение до 95 минут расширяет возможности приготовления. ?Практичность Внутреннее покрытие камеры выполнено из эмали легкой очистки, что облегчает уход и предотвращает появление загрязнений. Яркий дисплей с часами и функцией быстрой стартовой активации помогает контролировать процесс разогрева и приготовления, а также отслеживать время. ?Уникальность Модель выделяется продуманной эргономикой корпуса и современным электронным управлением, что позволяет быстро настраивать параметры. Дополнительные функции, такие как кнопка +30 секунд и блокировка от детей, делают использование максимально удобным и безопасным даже для семей с детьми.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт
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