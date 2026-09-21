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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703962
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
50.2x30.4x41.8см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 подойдет тем, кто ценит в технике стильный и элегантный дизайн. Модель выполнена в черной расцветке, а дверца имеет темную зеркальную поверхность. Микроволновка не только идеально впишется в кухонный гарнитур в стиле минимализм или хай-тек, но и станет надежным помощником для быстрого и комфортного приготовления еды. Благодаря солидному объему внутренней камеры в 23 л в печи можно разогревать еду сразу на несколько человек. Широкий поворотный столик диаметром 27 см обеспечивает равномерный прогрев даже больших порций пищи. Мощность устройства составляет 800 Вт. Это позволяет всего за 1-2 минуты подогреть готовые блюда. Модель также поможет быстро разморозить продукты и приготовить несложные блюда типа омлета, картофеля в мундире или шоколадного кекса в чашке.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 23л. 800Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
50.2x30.4x41.8см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3008 подойдет тем, кто ценит в технике стильный и элегантный дизайн. Модель выполнена в черной расцветке, а дверца имеет темную зеркальную поверхность. Микроволновка не только идеально впишется в кухонный гарнитур в стиле минимализм или хай-тек, но и станет надежным помощником для быстрого и комфортного приготовления еды. Благодаря солидному объему внутренней камеры в 23 л в печи можно разогревать еду сразу на несколько человек. Широкий поворотный столик диаметром 27 см обеспечивает равномерный прогрев даже больших порций пищи. Мощность устройства составляет 800 Вт. Это позволяет всего за 1-2 минуты подогреть готовые блюда. Модель также поможет быстро разморозить продукты и приготовить несложные блюда типа омлета, картофеля в мундире или шоколадного кекса в чашке.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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