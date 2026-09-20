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Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583683
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
44.3x25.8x33см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
15

Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная

Использование микроволновой печи Panasonic NN-SB26MBZPE упрощает разогрев и приготовление пищи. Печь хорошо вписывается в интерьер любой кухни, не занимает много места. Удобная и понятная система управления сенсорного типа. Информация о выбранном режиме работы и ходе приготовления пищи выводится на легко читаемый дисплей. Предусмотрен таймер, который можно установить на удобное вам время.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Panasonic NN-SB26MBZPE 20л. 800Вт черная




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
44.3x25.8x33см
Страна производитель
Китай
Описание
Использование микроволновой печи Panasonic NN-SB26MBZPE упрощает разогрев и приготовление пищи. Печь хорошо вписывается в интерьер любой кухни, не занимает много места. Удобная и понятная система управления сенсорного типа. Информация о выбранном режиме работы и ходе приготовления пищи выводится на легко читаемый дисплей. Предусмотрен таймер, который можно установить на удобное вам время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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