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Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром

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Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 18
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 19
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 20
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 21
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 22
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 23
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 24
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 25
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 26
Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 27
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Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
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  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 18
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 19
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 20
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 21
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 22
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 23
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 24
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 25
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 26
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 27
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 28
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 29
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 30
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 31
  • Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415047
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x35см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х29
Вес, кг.
11.7

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром

Микроволновая печь STARWIND SMW3420 – это универсальный помощник, который не только позволит вам справиться с ежедневными задачами разогрева пищи, но позволит с разы быстрее приготовить стандартные блюда. Чтобы открыть дверь необходимо просто потянуть за ручку, расположенную на самой двери. Внутренний полезный объем составляет 20 литров. Максимальная производительность данной модели составляет 700 Вт. Управление – механическое, поэтому регулируется мощность с помощью ручки-переключателя.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW3420 черная/хром




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x35см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь STARWIND SMW3420 – это универсальный помощник, который не только позволит вам справиться с ежедневными задачами разогрева пищи, но позволит с разы быстрее приготовить стандартные блюда. Чтобы открыть дверь необходимо просто потянуть за ручку, расположенную на самой двери. Внутренний полезный объем составляет 20 литров. Максимальная производительность данной модели составляет 700 Вт. Управление – механическое, поэтому регулируется мощность с помощью ручки-переключателя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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